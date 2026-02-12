Vladyslav Heraskevych, tras ser expulsado de los JJOO de Milano-Cortina: "Este es el precio de nuestra dignidad"

La expulsión del atleta ucraniano Vladyslav Heraskevych ha generado una profunda polémica este jueves en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026. La decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de expulsar al atleta de skeleton de la competición olímpica por no renuncia a usar un casco en memoria a 24 deportistas ucranianos asesinados por Rusia en Ucrania sigue provocando todo tipo de reacciones y opiniones. El COI argumenta que la decisión se toma en virtud de la regla 50 de la Carta Olímpica y aclara que "la esencia de este caso no radica en el mensaje, sino en cómo quería expresarlo".

El propio Vladyslav Heraskevych ha reaccionado en sus redes sociales tras la expulsión y ha asegurado que este castigo es "el precio de nuestra dignidad".

El atleta ucraniano de 26 años y abanderado de su país en la ceremonia inaugural de los Juegos, lanzó este mensaje después de que el COI formalizara su exclusión ante su negativa a renunciar al casco en la prueba clasificatoria de skeleton en la que iba a participar este jueves.

Unas horas antes de conocerse la decisión del COI, Heraskevych publicó un vídeo en el que aclaraba que su deseo era zanjar la polémica y que nunca ha querido "un escándalo con el COI".

"Propongo poner fin a este escándalo. Nunca quise un escándalo con el COI y no lo creé. El COI creó esto por su interpretación de las reglas que muchos consideran discriminatorias", asegura Vladyslav Heraskevych.

"Para mí, el sacrificio de las personas representadas en el casco significa más que cualquier medalla, porque dieron lo más preciado que tenían. Y el simple respeto hacia ellos es exactamente lo que quiero darles", subrayó Heraskevych antes de formalizarse su expulsión.

Ucrania critica la expulsión de Vladyslav Heraskevych

Ucrania ha criticado duramente a través de su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de expulsar de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina a Vladyslav Heraskevych por su deseo en competir con un casco en el que mostraba imágenes de deportistas muertos en la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania en 2022 pese a la prohibición del COI.

"El Comité Olímpico Internacional (COI) no ha vetado sólo a un atleta ucraniano, sino a su propia reputación. Futuras generaciones recordarán esto como un momento vergonzoso", ha indicado en sus redes sociales Sibiga.

El ministro ucraniano ha afirmado también que el atleta expulsado, Vladyslav Heraskevych, "sólo quería conmemorar a otros atletas asesinados en la guerra".

"No hay nada incorrecto en eso según ninguna regla ni ética", agregó Sibiga. El jefe de la diplomacia ucraniana acusó al COI de "traicionar" los valores olímpicos y criticó que permita la participación de atletas rusos aunque lo hagan como deportistas neutrales y no bajo la bandera de su país, como ocurre en Milán Cortina d´Ampezzo debido a las sanciones en vigor del COI a Rusia por haber iniciado la guerra.

"El COI ha intimidado, faltado al respeto e incluso dado lecciones a nuestro atleta y a otros ucranianos para que callen sobre 'uno de los 130 conflictos que hay en el mundo'", escribió Sibiga.