Última hora de la borrasca Nils: Varios heridos en Cataluña y Es-Alert en Cuenca ante la crecida del río Júcar

Leonardo, Marta... y ahora Nils. Esta nueva borrasca está azotando con fuerza la península, haciendo especial hincapié en Cataluña. La Generalitat avisó este miércoles de una situación meteorológica de peligro por viento este jueves, con rachas de viento del oeste que ya han causado más de 1.500 incidentes. Caídas de árboles, ramas y de elementos de fachadas han provocado traslados hospitalarios y suspensiones en circulación en carretera, así como en trenes y aeropuertos.

Cinco personas han tenido que ser trasladadas al hospital con heridas de diversa consideración por las fuertes rachas de viento, y de ellos, un voluntario de Protección Civil de la Generalitat que resultó herido en Sant Boi de Llobregat, se encuentra en estado grave. Estaba recogiendo árboles que habían caído por el temporal junto a otros tres voluntarios, y un árbol ha caído sobre ellos.

Por el momento, 25 personas han tenido que ser atendidas por el Sistema de Emergencias Médicas, y el teléfono de emergencias 112 ha recibido 1.766 llamadas desde el inicio del episodio.

Cortes de carreteras y suspensión del servicio ferroviario

Las caídas de elementos en las vías que están provocando los fuertes vientos han provocado varias incidencias, como la caída de un árbol que ha obligado a cortar la vía C-31c entre Sant Boi de Llobregat y el Prat de Llobregat (Barcelona) sobre las 7:38 horas. También hay afectaciones por viento en la C-32, donde hay un carril cortado en entre L'Hospitalet de Llobregat y Cornellà de Llobregat (Barcelona) en sentido sur y en la N-II hay paso alternativo en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).

Además, la alerta de peligro por el viento que anunció este miércoles la Generalitat ha llevado a Renfe a cancelar la circulación los trenes lanzadera que operan en los tramos Terrassa-Manresa, de la línea R4 de Rodalies, y Blanes-Maçanet, de la línea R1, a causa del temporal de viento. En su lugar, se ofrecerá un servicio alternativo por carretera. Asimismo, la circulación entre Molins y Sant Feliu, de la línea R4 ha quedado interrumpida por la presencia de un árbol en las vías, por lo que los pasajeros del tramo entre Martorell y L’Hospitalet de Llobregat viajarán en otros medios de transporte.

También han caído placas solares sobre la vía férrea y plásticos sobre la catenaria, lo que ha afectado vías del tramo ferroviario entre Vilanova i la Geltrú y Cunit, en Tarragona, aunque los objetos ya han sido retirados y se ha restablecido la circulación.

También ha quedado interrumpida la circulación entre Molins y Sant Feliu, de la línea R4, por la presencia de un árbol en la zona de vías. En este caso, mientras se soluciona la incidencia, Renfe encaminará a los viajeros del tramo entre Martorell y L’Hospitalet de Llobregat hacia otros medios de transporte. Igualmente, ha quedado interrumpida la R11 entre Girona y Maçanet por la caída de un árbol en las vías en Caldes de Malavella (Girona). El viento ha obligado a cerrar las estaciones de tren de Malgrat de Mar y Premià de Mar, en Barcelona, de manera temporal; así como la estación de Barberà.

Más de 50 vuelos cancelados

El temporal de viento ha provocado el desvío hacia otros aeródromos alternativos de ocho vuelos que tenían que aterrizar en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, y 53 vuelos han tenido que ser cancelados. Según informan desde El Prat, de los vuelos que han sido desviados, seis han aterrizado en el aeródromo de Madrid, uno en el de Girona y otro en el de Valencia. Durante esta mañana, la velocidad media del viento en el principal aeropuerto catalán es de 61 km/h, con rachas máximas que llegan a los 92,5 km/h. Se estima que esta situación se prolongue, al menos, hasta las 19:00 horas de este jueves, aunque mañana persistirán los vientos huracanados.

