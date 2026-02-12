BORRASCA NILS
Última hora de la borrasca Nils: Varios heridos en Cataluña y Es-Alert en Cuenca ante la crecida del río Júcar
Sigue en directo la última hora del temporal de viento que está provocando cientos de incidencias en Cataluña.
Leonardo, Marta... y ahora Nils. Esta nueva borrasca está azotando con fuerza la península, haciendo especial hincapié en Cataluña. La Generalitat avisó este miércoles de una situación meteorológica de peligro por viento este jueves, con rachas de viento del oeste que ya han causado más de 1.500 incidentes. Caídas de árboles, ramas y de elementos de fachadas han provocado traslados hospitalarios y suspensiones en circulación en carretera, así como en trenes y aeropuertos.
Cinco personas han tenido que ser trasladadas al hospital con heridas de diversa consideración por las fuertes rachas de viento, y de ellos, un voluntario de Protección Civil de la Generalitat que resultó herido en Sant Boi de Llobregat, se encuentra en estado grave. Estaba recogiendo árboles que habían caído por el temporal junto a otros tres voluntarios, y un árbol ha caído sobre ellos.
Por el momento, 25 personas han tenido que ser atendidas por el Sistema de Emergencias Médicas, y el teléfono de emergencias 112 ha recibido 1.766 llamadas desde el inicio del episodio.
Cortes de carreteras y suspensión del servicio ferroviario
Las caídas de elementos en las vías que están provocando los fuertes vientos han provocado varias incidencias, como la caída de un árbol que ha obligado a cortar la vía C-31c entre Sant Boi de Llobregat y el Prat de Llobregat (Barcelona) sobre las 7:38 horas. También hay afectaciones por viento en la C-32, donde hay un carril cortado en entre L'Hospitalet de Llobregat y Cornellà de Llobregat (Barcelona) en sentido sur y en la N-II hay paso alternativo en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).
Además, la alerta de peligro por el viento que anunció este miércoles la Generalitat ha llevado a Renfe a cancelar la circulación los trenes lanzadera que operan en los tramos Terrassa-Manresa, de la línea R4 de Rodalies, y Blanes-Maçanet, de la línea R1, a causa del temporal de viento. En su lugar, se ofrecerá un servicio alternativo por carretera. Asimismo, la circulación entre Molins y Sant Feliu, de la línea R4 ha quedado interrumpida por la presencia de un árbol en las vías, por lo que los pasajeros del tramo entre Martorell y L’Hospitalet de Llobregat viajarán en otros medios de transporte.
También han caído placas solares sobre la vía férrea y plásticos sobre la catenaria, lo que ha afectado vías del tramo ferroviario entre Vilanova i la Geltrú y Cunit, en Tarragona, aunque los objetos ya han sido retirados y se ha restablecido la circulación.
También ha quedado interrumpida la circulación entre Molins y Sant Feliu, de la línea R4, por la presencia de un árbol en la zona de vías. En este caso, mientras se soluciona la incidencia, Renfe encaminará a los viajeros del tramo entre Martorell y L’Hospitalet de Llobregat hacia otros medios de transporte. Igualmente, ha quedado interrumpida la R11 entre Girona y Maçanet por la caída de un árbol en las vías en Caldes de Malavella (Girona). El viento ha obligado a cerrar las estaciones de tren de Malgrat de Mar y Premià de Mar, en Barcelona, de manera temporal; así como la estación de Barberà.
Más de 50 vuelos cancelados
El temporal de viento ha provocado el desvío hacia otros aeródromos alternativos de ocho vuelos que tenían que aterrizar en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, y 53 vuelos han tenido que ser cancelados. Según informan desde El Prat, de los vuelos que han sido desviados, seis han aterrizado en el aeródromo de Madrid, uno en el de Girona y otro en el de Valencia. Durante esta mañana, la velocidad media del viento en el principal aeropuerto catalán es de 61 km/h, con rachas máximas que llegan a los 92,5 km/h. Se estima que esta situación se prolongue, al menos, hasta las 19:00 horas de este jueves, aunque mañana persistirán los vientos huracanados.
Última hora de la borrasca Nils en directo: Restablecida la línea de AVE Madrid-Barcelona
La circulación del tren de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona se reanuda paulatinamente tras cortar un tramo en Tarragona por los efectos del viento de la borrasca Nils.
Última hora de la borrasca Nils en directo: Mensajes Es-Alert en Cuenca
El Ayuntamiento de Cuenca ha decidido enviar un mensaje de alerta a los móviles de sus habitantes debido a la crecida del río Júcar, que ya supera los 300 metros cúbicos por segundo.
Última hora de la borrasca Nils en directo: Rachas de viento superiores a los 160 km/h en Baleares
Las estaciones de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) ha registrado rachas de vientos superiores a los 100 kilómetros por hora en varios puntos de España. Especialmente en Baleares, donde estas rachas han llegado hasta los 162 km/h en la Sierra de Alfabia, Menorca.
Última hora de la borrasca Nils en directo: Herido grave por la caída de un muro
Una persona ha resultado herida grave en Sant Pau de Segúries, Girona, al caerse un muro a consecuencia del viento. Los hechos han tenido lugar pasadas las 9 de la mañana y el herido ha sido trasladado al Hospital Josep Trueta.
Última hora de la borrasca Nils en directo: Más de 1.600 llamadas a Emergencias
Los servicios de Emergencias han recibido más de 1.600 llamadas por parte de ciudadanos debido a los efectos de la borrasca Nils. La mayoría por caída de árboles y daños provocados por el fuerte viento.
Última hora de la borrasca Nils en directo: Viento extremo en Cataluña
Se esperan rachas de viento que llegarán hasta los 150 km/h lo que supondrían de las peores rachas de viento registradas en los últimos 15 años.
Última hora de la borrasca Nils en directo: Cinco personas trasladadas al hospital
El Sistema d'Emergències Mediques ha atendido ya a 25 personas por le temporal en lo que va de jueves. La peor parte se la han llevado cinco heridos trasladados al hospital, la mayoría por caída de árboles a consecuencia del viento.
Última hora de la borrasca Nils en directo: Restringen la circulación de camiones en la AP-7
El Servei Català de Trànsit ha informado de que se ha restringido el tráfico en la autopista AP-7 para los camiones por el fuerte viento que sopla este jueves, concretamente en la localidad fronteriza con Francia de La Jonquera, en Girona. Esta medida está vigente en los dos sentidos de la marcha, y han habilitado un aparcamiento para vehículos pesados.
Última hora de la borrasca Nils en directo: Desvían ocho vuelos que aterrizar en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat
El temporal de viento ha provocado el desvío hacia otros aeródromos alternativos de ocho vuelos que tenían que aterrizar en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, y 53 vuelos han tenido que ser cancelados. Según informan desde El Prat, de los vuelos que han sido desviados, seis han aterrizado en el aeródromo de Madrid, uno en el de Girona y otro en el de Valencia.
Última hora de la borrasca Nils en directo: Emergencias 112 registra miles de llamadas en Cataluña
Desde el inicio de este episodio de fuertes vientos, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 1.766 llamadas, que han generado 1.500 incidentes, sobre todo, por caída de ramas, árboles y elementos de fachadas. Por comarcas, la del Barcelonès es la que ha generado más llamadas, seguida del Vallès Occidental, el Maresme y el Vallès Oriental. Por su parte, los Bomberos de la Generalitat ha realizado 125 actuaciones durante la pasada noche y en la madrugada, principalmente, en las regiones Metropolitana Norte, Sur y en la región Centro.
Última hora de la borrasca Nils en directo: Un voluntario de Protección Civil, herido de gravedad
Las fuertes rachas de viento que está dejando la borrasca Nils en Cataluña está provocando numerosas llamadas al 112. De las cinco personas que han tenido que ser atendidas por el SEM en lo que llevamos de jornada, una de ellas se encuentra en estado grave. Se trata de un voluntario de Protección Civil que estaba trabajando junto a otros tres compañeros en la retirada de árboles caídos en las carreteras. En uno de estos trabajos, un árbol les ha caído encima, y aunque los otros voluntarios también han resultado heridos, no han revestido gravedad.
