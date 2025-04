Djokovic también se 'borra' de Madrid tras caer con estrépito ante Arnaldi

Sigue la espantada de favoritos en Madrid. Alcaraz, Badosa, Aliassime, Hurkacz, Monfils... y ahora Djokovic. El cuarto Masters del año -segundo en tierra batida- se ha quedado este domingo sin el tres veces campeón (2011, 2016 y 2019) al caer ante el italiano Matteo Arnaldi por un sorprendente 6-3 y 6-4.

Otro favorito que cae

El serbio, que llevaba dos años sin jugar en la capital (en 2022 perdió ante Alcaraz en semifinales), no pudo pasar ni de su debut en la tierra madrileña en otro partido para olvidar este 2025. El propio tenista explicó en la rueda de prensa de este miércoles que no esperaba gran cosa de su participación en el torneo: "No tengo grandes expectativas, vengo a buscar sensaciones de cara a Roland Garros".

Tercera derrota consecutiva

Y tanto, Nole apenas se presentó al partido. Y ya ni sorprende, es la tercera derrota consecutiva (final de Miami y primer partido en Montecarlo) del balcánico, y su última victoria en tierra fue en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024. Prácticamente nadie le daba como favorito en el torneo pese a ser tres veces campeón y llegar hasta en otras tres ocasiones a semifinales. La altura de Madrid siempre le gustó pero el físico y especialmente la motivación ya no es la de antaño, ya lo ha ganado todo y lo único que le queda por 'conseguir' es el 25º major, el que sería el récord histórico en el tenis masculino y femenino (desempatando con Margaret Court). El resto prácticamente le sobra.

En 2025 ha perdido cuatro veces en su debut

Hoy cometió 3 dobles faltas, solo ganó el 40% de sus segundos saques y cometió 13 errores no forzados más que su rival. Un 6-3, 6-4 en apenas 1:43 de encuentro y desaprovechando hasta tres bolas de contrabreak en el segundo set. Además, en 2025 es la cuarta vez que pierde en su debut (Doha, Indian Wells, Montecarlo y Madrid). Seguramente jugará en Roma (7 al 18 de mayo) para ganar algo de confianza de cara al segundo Grand Slam de la temporada. El italiano, que consiguió una de sus mejores victorias como profesional, jugará ante el bielorruso Dzumhur por un puesto en los octavos de final.

El Masters de Madrid, por su parte, sigue quedándose sin grandes nombres cuando apenas ha terminado la primera semana. 'Palo' para el torneo, que fía todo a Zverev, Rublev, Tsitsipas, Dimitrov y compañía.

