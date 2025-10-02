El temor de Nicolas Mahut con Carlos Alcaraz: "La única preocupación que tengo por él es..."

Nicolas Mahut, extenista francés y ganador de cuatro títulos ATP individuales y 37 en dobles a lo largo de su carrera, ha dejado una interesante reflexión en Eurosport France, medio donde participa como comentarista, sobre la temporada de Carlos Alcaraz y la preocupación que tiene con el murciano por la gran cantidad de torneos y partidos que esta jugando en 2025.

"Desde el US Open, no ha dejado nada atrás. La única preocupación que tengo por él es el ritmo que se impone porque gana el US Open, va a la Laver Cup, va a la gira asiática, va al Six Kings Slam (la exhibición en Arabia Saudita) y luego estará el Masters 1000 en París, el Masters en Turín, la Copa Davis...", opina el extenista de Angers.

"Hay muchos plazos. Debe tener cuidado para no pagarlo al final de la temporada", apunta Mahut.

Lo cierto es que Carlos Alcaraz ha jugado ya 74 partidos en lo que va de temporada, con un balance de 67 victorias y siete derrotas. El murciano ha tenido que parar tras ganar el ATP500 de Tokio tras jugar toda la semana en la capital nipona con un vendaje en su tobillo izquierdo tras una torcedura en su debut ante Báez. El español no ha tenido casi descanso desde su triunfo en el US Open, yendo a jugar la Laver Cup a San Francisco y el ATP500 de Tokio.

El ganador de seis grand slam ha decidido no acudir al Masters de Shanghái y, previsiblemente, regresará a las pistas en Arabia Saudí para disputar el Six Kings Slam. Tras esa exhibición, en la que se embolsará una gran bonificación en metálico, Alcaraz tiene tres citas marcadas en rojo: el Masters 1.000 de París-Bercy (27 de octubre al 2 de noviembre), las Nitto ATP Finals (del 9 al 16 de noviembre) y las finales de la Copa Davis en Bolonia (del 18 al 23 de noviembre).

Las quejas de Alcaraz con el calendario y las reacciones de Sinner y Djokovic

Carlos Alcaraz, al igual que hizo Iga Swiatek, cargó contra el exigente calendario de la ATP. "Es realmente ajustado. Tienen que hacer algo con el calendario", respondió Alcaraz al ser preguntado por las quejas de la tenista polaca.

Sus dos principales rivales, Jannik Sinner y Novak Djokovic, también se han pronunciado sobre el apretado calendario tenístico.

"A veces no hay otra opción. Lo importante es tomar las decisiones correctas para el cuerpo y la mente. Este año no jugué Toronto ni Montreal, el año pasado también me bajé de dos o tres torneos. Todos tenemos que hacer esos ajustes", opinó el de San Cándido tras ganar el ATP500 de Pekín.

"Es un tema muy complejo. Hay un fuerte monopolio en la toma de decisiones en el tenis, creado durante décadas y mucha gente no quiere cambiar eso. Lo que puedo decir es que los tenistas no estamos suficientemente unidos. Nos quejamos, pero no invertimos el tiempo y esfuerzo necesarios para cambiar las cosas. Se necesita que los mejores del mundo se pongan manos a la obra, entiendan bien cómo funciona todo y hagan algo más que hablar en ruedas de prensa. Lo sé por experiencia propia", apuntó Djokovic antes de su estreno en Shanghái ante Cilic.

