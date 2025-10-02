Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

El temor de Nicolas Mahut con Carlos Alcaraz: "La única preocupación que tengo por él es..."

El extenista francés y exnúmero 1 de la ATP en dobles reflexiona sobre el riesgo que está corriendo Alcaraz con el elevado número de partidos y torneos que está jugando esta temporada.

Carlos Alcaraz, en el partido ante B&aacute;ez en Tokio

Carlos Alcaraz, en el partido ante Báez en TokioReuters | Antena 3 Deportes

Publicidad

Nicolas Mahut, extenista francés y ganador de cuatro títulos ATP individuales y 37 en dobles a lo largo de su carrera, ha dejado una interesante reflexión en Eurosport France, medio donde participa como comentarista, sobre la temporada de Carlos Alcaraz y la preocupación que tiene con el murciano por la gran cantidad de torneos y partidos que esta jugando en 2025.

"Desde el US Open, no ha dejado nada atrás. La única preocupación que tengo por él es el ritmo que se impone porque gana el US Open, va a la Laver Cup, va a la gira asiática, va al Six Kings Slam (la exhibición en Arabia Saudita) y luego estará el Masters 1000 en París, el Masters en Turín, la Copa Davis...", opina el extenista de Angers.

"Hay muchos plazos. Debe tener cuidado para no pagarlo al final de la temporada", apunta Mahut.

Lo cierto es que Carlos Alcaraz ha jugado ya 74 partidos en lo que va de temporada, con un balance de 67 victorias y siete derrotas. El murciano ha tenido que parar tras ganar el ATP500 de Tokio tras jugar toda la semana en la capital nipona con un vendaje en su tobillo izquierdo tras una torcedura en su debut ante Báez. El español no ha tenido casi descanso desde su triunfo en el US Open, yendo a jugar la Laver Cup a San Francisco y el ATP500 de Tokio.

El ganador de seis grand slam ha decidido no acudir al Masters de Shanghái y, previsiblemente, regresará a las pistas en Arabia Saudí para disputar el Six Kings Slam. Tras esa exhibición, en la que se embolsará una gran bonificación en metálico, Alcaraz tiene tres citas marcadas en rojo: el Masters 1.000 de París-Bercy (27 de octubre al 2 de noviembre), las Nitto ATP Finals (del 9 al 16 de noviembre) y las finales de la Copa Davis en Bolonia (del 18 al 23 de noviembre).

Las quejas de Alcaraz con el calendario y las reacciones de Sinner y Djokovic

Carlos Alcaraz, al igual que hizo Iga Swiatek, cargó contra el exigente calendario de la ATP. "Es realmente ajustado. Tienen que hacer algo con el calendario", respondió Alcaraz al ser preguntado por las quejas de la tenista polaca.

Sus dos principales rivales, Jannik Sinner y Novak Djokovic, también se han pronunciado sobre el apretado calendario tenístico.

"A veces no hay otra opción. Lo importante es tomar las decisiones correctas para el cuerpo y la mente. Este año no jugué Toronto ni Montreal, el año pasado también me bajé de dos o tres torneos. Todos tenemos que hacer esos ajustes", opinó el de San Cándido tras ganar el ATP500 de Pekín.

"Es un tema muy complejo. Hay un fuerte monopolio en la toma de decisiones en el tenis, creado durante décadas y mucha gente no quiere cambiar eso. Lo que puedo decir es que los tenistas no estamos suficientemente unidos. Nos quejamos, pero no invertimos el tiempo y esfuerzo necesarios para cambiar las cosas. Se necesita que los mejores del mundo se pongan manos a la obra, entiendan bien cómo funciona todo y hagan algo más que hablar en ruedas de prensa. Lo sé por experiencia propia", apuntó Djokovic antes de su estreno en Shanghái ante Cilic.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Hansi Flick, a Lamine Yamal: "Para alcanzar el siguiente nivel hay que trabajar duro"

Hansi Flick, en rueda de prensa antes del duelo ante el PSG

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz, en el partido ante Báez en Tokio

El temor de Nicolas Mahut con Carlos Alcaraz: "La única preocupación que tengo por él es..."

Novak Djokovic, en el pasado US Open

Djokovic no se rinde ante el dominio de Sinner y Alcaraz: "Sigo trabajando duro, siento que a tres sets..."

La sonrisa de la superación

Sara Alonso, de ser embestida por una vaca a subcampeona del mundo de Trail en solo once semanas

Jannik Sinner atiende a los aficionados en Pekín
Tenis

El sorprendente regalo del Masters de Shanghái a Jannik Sinner: "¡Guau! Está más fuerte que yo"

Escala un avión en pleno vuelo a 100k/h y a más de 2.500 metros de altura
Escalada

Escala un avión en pleno vuelo a 100 km/h y a más de 2.500 metros de altura

Lamine Yamal junto a su madre Sheila Ebana
Barcelona

Cenar con Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal, un negocio que cuesta hasta 800 euros

"No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo" el próximo 7 de noviembre en Londres.

Bad Bunny durante un concierto en Puerto Rico
Super Bowl

El Gobierno de Trump desplegará agentes de inmigración en la Super Bowl por la actuación de Bad Bunny

El trumpismo carga contra el puertorriqueño Bad Bunny y anuncia que desplegará agentes de inmigración en la Super Bowl.

Mina Bonina y Fede Valverde

Mina Bonino, mujer de Fede Valverde, sale en defensa del futbolista: "En esta y en 10.000 vidas voy a estar a tu lado"

Vitinha, presionado por Lamine Yamal en Montjuic

Vitinha y Gonçalo Ramos responden a Lamine Yamal y Pedri: "Nos importa un bledo"

Luis Enrique, en el partido contra el Barcelona en Montjuic

Luis Enrique se engancha con un periodista por el "tópico" físico del PSG: "Si tú me dices sí, yo te digo no"

Publicidad