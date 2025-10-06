El Israel Premier Tech se planta: "Nos alejamos de la identidad israelí para asegurar el futuro del equipo"

Hace tres semanas miles de personas se manifestaron en el centro de Madrid para protestar por el ensañamiento de Israel en Gaza, provocando así que no se pudiera celebrar con normalidad, ni finalizar, la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. Y en buena parte, fue por la presencia del equipo ciclista Israel Premier Tech en la prueba española. Ahora, varias semanas después, el equipo ha decidido desvincularse del país "alejándose de su actual identidad israelí".

"Un cambio para alejarse de la actual identidad israelí"

"A lo largo de este tiempo, los propietarios y la gerencia del equipo han reconocido la necesidad de un cambio. Con un firme compromiso con nuestros ciclistas, personal y valiosos socios, se ha tomado la decisión de cambiar el nombre y la imagen del equipo, alejándose de su actual identidad israelí. En el deporte, el progreso a menudo requiere sacrificio, y este paso es esencial para asegurar el futuro del equipo", ha explicado el equipo en un comunicado en redes sociales en el que, por otra parte, ha reconocido que se siente orgulloso de los valores que se respiran en el equipo:

"Durante los últimos 11 años, el equipo, que evolucionó a Israel–Premier Tech hace cuatro años, ha experimentado los altibajos propios del deporte profesional, desde la alegría de ver a nuestros corredores ganar etapas del Tour de Francia hasta el desafío del descenso y la remontada al World Tour. Es, y siempre ha sido, un proyecto deportivo. El equipo se enorgullece de sus logros en la carretera, pero aún más de la cultura que ha construido. Esta cultura ha sido la base que le ha permitido superar los desafíos de los últimos meses, apoyando firmemente a sus pilotos y personal durante un período increíblemente difícil".

"Sylvan Adams decidió dar un paso atrás"

Por otra parte, en el comunicado se detalla el nuevo papel de Sylvan Adams, el multimillonario que ha financiado al equipo en los últimos años y que es abiertamente sionista: "De cara a la temporada 2026, Sylvan Adams decidió dar un paso atrás en su participación diaria y ya no hablará en nombre del equipo, para centrarse en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial, Israel".

El equipo ha querido finalizar la nota dando las gracias a aquellos que siempre le han mostrado su apoyo: "Aunque nos espera un nuevo capítulo, que se revelará pronto, el equipo seguirá fiel a su promesa fundacional: desarrollar talentos ciclistas de todo el mundo. A nuestros fans: gracias por su apoyo incondicional a lo largo de los años, y especialmente durante estas últimas semanas. Esperamos continuar este camino juntos".

Las protestas en las etapas que tuvieron lugar en el País Vasco y las últimas en Madrid fueron provocadas, en gran parte, como protesta por la presencia del Israel Premier Tech en la Vuelta a España. Unas reacciones que no afectaron al equipo, el cual siempre se mantuvo frío y decidió continuar en carrera. La Vuelta tampoco podía expulsarles, solo la UCI tenía potestad para hacerlo.

