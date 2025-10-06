El equipo español de la SailGP sigue vivo tras un quinto puesto en Cádiz: "Encantados de estar aquí"

Sobre aguas gaditanas han competido los catamaranes más veloces del mundo: la SailGP llenó Cádiz de ambiente, la ciudad gaditana se volcó con el equipo español, con 'Los Gallos', en la penúltima prueba de la temporada. Los actuales campeones de la 'Fórmula 1 del Mar' terminaron quintos e irán a Abu Dhabi, el 29 y 30 de noviembre, a cuatro puntos del tercer puesto en la clasificación general.

"Increíble ver a todo el Paseo de Santa Bárbara animándonos. Cádiz es superespecial, la ciudad se ha volcado con la competición, todos en la calle animando, es un lugar muy querido por esta liga y estamos encantados de estar aquí", indicó Diego Botín.

La estratega del equipo español, Nicole Van Der Velden, apuntó que "ha sido increíble, todo el mundo apoyándonos y mandándonos esa energía, lo hemos disfrutado muchísimo".

La temperatura rondaba los 30ºC, con un viento suave que impidió que el espectáculo fuera aún mayor. El F50 español se queda a un paso de la final pero sigue vivo, terminaron quintos. Diego Botín reconoce el "sabor agridulce porque sentimos que hemos hecho bien las cosas, pero nos gustaría haber estado más cerca de la final, aún seguimos vivos". Nicole admitió que faltó "un poquito más para estar en esa final pero bueno, seguimos".

Los británicos son los que consiguieron la victoria en Cádiz. El equipo de Diego Botín mantiene el cuarto puesto en la general y así llegan al último evento en Abu Dhabi que se celebrará a finales de Noviembre.

El equipo inglés, capitaneado por Dylan Fletcher, comanda la clasificación general con 85 puntos. El equipo de Nueva Zelanda, liderado por Peter Burling, es segundo con 82 putos; y el BONDS Flying Roos SailGP Team australiano, con Tom Slingsby a los mandos, es tercero con 80 puntos.Los Gallos son cuartos con 76 puntos y aún tienen opciones de retener su corona en las aguas de Abu Dhabi.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com