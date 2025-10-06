El cariñoso gesto de Mbappé a Vinicius en Instagram: "Siempre en tu barco"

Kylian Mbappé se encargó este pasado sábado de desmentir los rumores sobre una posible mala relación con Vinicius Jr. El artillero francés del Real Madrid subió una historia a su perfil de Instagram en la que aparece animando al brasileño antes de que este lanzara un penalti en la victoria blanca ante el Villarreal (3-1).

"Siempre en tu barco"

En la fotografía, además, Mbappé quiso escribir un mensaje de apoyo a su compañero: "Siempre en tu barco", puso en lo que es un claro gesto de querer demostrar que no existe mala relación entre ambos.

Además, en el último duelo liguero ante el submarino, Vinicius marcó un doblete y provocó el penalti que terminaría transformando (2-0) y que le cedió el propio Mbappé, quien no se fue de vacío y marcó el definitivo 3-1 a pase de Brahim.

16 goles en 12 partidos esta temporada

La temporada de Kylian está siendo simplemente estratosférica, ha marcado en 9 de los 10 partidos que ha disputado con el Madrid en todas las competiciones (9 en Liga y 5 en Champions) además de dos asistencias, pero es más, en los dos encuentros que jugó con la selección francesa también vio puerta (Islandia y Ucrania). Lógicamente, Kylian fue nombrado mejor jugador de la Liga en septiembre.

Buenos números de Vinicius, sus mejores en Liga...

En lo referente a Vinicius y a pesar de que ha sido protagonista por varias suplencias en las últimas semanas, su rendimiento en cuanto a estadísticas no está defraudando: ha marcado cinco goles en Liga y ha repartido cuatro asistencias, lo que significa que ha participado directamente en nueve tantos, su mejor registro en las primeras jornadas desde que está en el club blanco. Al parecer, Xabi Alonso quiere tenerlo motivado e incluso algo contrariado por ciertas suplencias para sacar su mejor versión en un año en el que el Real Madrid tiene la exigencia de ganar un gran título. Rodrygo, compatriota de Vini, ha sido recientemente su 'rival' en la banda izquierda, donde Xabi está intentando dar minutos a Goes.

El Real Madrid, por su parte y pese a encajar una dolorosa manita ante el Atleti en el derbi de hace una semana, se desquitó con el Almaty en Champions y venció al Villarreal este pasado sábado para volver a lo más alto de la Liga antes del parón gracias a la derrota del Barça en Sevilla.

