La UEFA da luz verde "a regañadientes" al Villarreal - Barcelona en Miami

La UEFA ha aprobado este lunes la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que el partido Villarreal - Barcelona, de la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports, se juegue en Miami (EEUU). Pese a dar luz verde a que el partido se juegue en Miami, el organismo presidido por Aleksander Čeferin aclara su "oposición a que los partidos de liga nacionales" se disputen "en el extranjero. El máximo organismo del fútbol europeo explicó que ha tomado esta decisión porque el marco regulatorio de la FIFA –actualmente en revisión– "no es lo suficientemente claro y detallado", y señaló que su postura no debe considerarse como un precedente. Además de la petición hecha por la RFEF, la UEFA aceptó igualmente la de Italia para que el Milan - Como se juegue en la localidad australiana de Perth, ya que el fin de semana del 7 y 8 de febrero de 2026, en el que debe jugarse el encuentro, se va a celebrar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milan-Cortina en el estadio del Milan.

"La UEFA ha reiterado hoy su clara oposición a que los partidos de liga nacionales se jueguen fuera de su país de origen. Después de la reunión de su Comité Ejecutivo en Tirana el mes pasado, la UEFA realizó más consultas con las partes interesadas para evaluar el alcance de las implicaciones del problema, luego de las solicitudes que recibió de las asociaciones nacionales de fútbol españolas e italianas. Esa consulta confirmó la falta generalizada de apoyo que ya habían planteado los aficionados, otras ligas, clubes, jugadores e instituciones europeas en torno al concepto de que los partidos de las ligas nacionales se trasladaran al extranjero", asegura UEFA en un comunicado.

Pero el organismo que rige el fútbol europeo argumenta que "dado que el marco regulatorio pertinente de la FIFA, actualmente en revisión, no es lo suficientemente claro y detallado, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha tomado a regañadientes la decisión de aprobar, de forma excepcional, las dos solicitudes que se le han remitido".

"La UEFA contribuirá activamente al trabajo continuo liderado por la FIFA para garantizar que las futuras reglas defiendan la integridad de las competiciones nacionales y el estrecho vínculo entre los clubes, sus seguidores y las comunidades locales", añade el comunicado de UEFA.

Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, ha asegurado, en declaraciones que recoge el citado comunicado, que "los partidos de liga deben jugarse en casa.

"Cualquier otra cosa privaría de derechos a los fanáticos leales que asisten a los partidos y potencialmente introduciría elementos distorsionadores en las competiciones. Nuestra consulta confirmó la amplitud de estas preocupaciones. Me gustaría agradecer a las 55 asociaciones nacionales por su compromiso constructivo y responsable en un tema tan delicado", apunta Ceferin.

"Si bien es lamentable tener que dejar que estos dos partidos sigan adelante, esta decisión es excepcional y no debe verse como un precedente. Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y garantizar que el fútbol permanezca anclado en su entorno local", apunta el presidente de la UEFA.

