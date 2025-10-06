Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Hamilton se burla de Fernando Alonso en Instagram: "No puedo creerlo"

El británico le lanza un recado tras las quejas de Fernando al final de la carrera: "¿Es seguro conducir sin frenos?". Ojo al vídeo que ha subido Lewis en sus redes...

Alonso y Hamilton en Singapur

Alonso y Hamilton en SingapurGetty/Antena 3

Han vuelto a saltar chispas entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton... Después de que la FIA sancionara con 5 segundos al británico en Singapur por exceder los límites de pista y ganar así una posición Fernando (del 8º al 7º), el piloto de Ferrari ha publicado en su Instagram una historia en la que parece que se burla de las quejas del español tras la carrera, donde dijo en varias ocasiones: "No puedo creerlo, no puedo creerlo, no me jo***, no puedo creerlo".

Se burla de Fernando... y recuerda el 2007

Pues bien, el siete veces campeón de Fórmula 1 subió un vídeo en la que aparece un hombre diciendo durante medio minuto la misma frase que ayer repitió el asturiano tras la línea de meta: "no puedo creerlo, no puedo creerlo...". Por si fuera poco, el inglés escribió "18 años de...", y a buen entendedor, pocas palabras... Hace 18 años era 2007, el primer año en el que coincidieron ambos en McLaren, Hamilton siendo un rookie y Fernando que venía de ganar los Mundiales de 2005 y 2006. No obstante, en esa temporada el británico sumó los mismos puntos que el ovetense (109) pero terminó por delante porque sumó un segundo puesto más que Fernando.

Alonso, sobre Hamilton: "Siempre son tolerantes con él..."

No hace falta explicar mucho más, y es que ambos son más que rivales deportivos desde 2007, su relación ha sufrido muchos vaivenes pero los piques siempre han estado más presentes que los buenos gestos. Además, Fernando no se esconde a la hora de decir públicamente que la FIA con Hamilton no tiene el mismo criterio, este domingo mismamente lo repitió: "Aunque no tengas frenos no puedes saltarte la pista, todos tenemos que hacer la pista con o sin frenos... y aunque él siempre tiene un poco de tolerancia esperemos que hoy sea menos", explicó a DAZN.

"¿Es seguro conducir sin frenos?", detallaba el bicampeón del mundo por radio a sus ingenieros. El propio piloto de Aston Martin fue de los primeros en protestar y quejarse públicamente de que tenían que sancionar al inglés para así él ganar una posición. Y lo terminó haciendo, finalizó séptimo y le valió para superar en el Mundial de pilotos a su compañero Lance Stroll, Liam Lawson y Carlos Sainz, situándose ahora undécimo con 36 puntos, por detrás de Hulkenberg (37), Hajdar (39), Albon (70) y siete de los ocho magníficos.

Hamilton, sexto y todavía sin podio

Lewis, por su parte, es el único piloto de los cuatro grandes equipos, junto a Tsunoda (Red Bull), en no haber pisado el podio en todo lo que llevamos de temporada. Además, va sexto en el Mundial y solo supera al japonés Tsunoda y al rookie Antonelli.

