Álex Roca hace historia en las montañas del Tour de Francia

Con un limitación física del 76% ha subido los cinco puertos más míticos de la ronda francesa.

Javier Alba
Publicado:

Cuando era niño una enfermedad le provocó una parálisis cerebral que le afecta a su movilidad en un 76 por ciento. Lo que para la mayoría sería un problema para hacer las cosas cotidianas de la vida, Álex Roca lo ha convertido en su fuente de energía.

Es el primer atleta que con esa limitación física ha sido capaz de finalizar dos maratones, y no solo eso, también ha completado la Titan Desert, como grandes ejemplos de su fortaleza. Son solo dos de las gestas que ha logrado antes de enfrentarse a una de las más difíciles: subir en bicicleta los cinco puertos más legendarios del Tour de Francia.

Los 5 puertos más duros del Tour en una bici adaptada

En cinco días Álex ha llegado a la cima del Tourmalet, Luz Ardiden, Col d'Aspin, Aubisque y Portet d'Aspet, lo que supone una hazaña sin precedentes y además con fines benéficos, porque todo lo que ha recaudado lo ha entregado para la lucha contra el cáncer.

"Por los niños enfermos de cáncer y por la investigación"

Mari Carmen Maza, esposa de Álex Roca

Un reto en el que le ha acompañado desde el primer momento su mujer, Mari Carmen Maza, cuyos gritos de ánimo le han dado a Álex ese aliento que es tan necesario en los momentos más complicados. Al terminar ambos quisieron agradecer el cariño recibido y dedicarle este éxito "a los niños enfermos, a los que ya no están y a la investigación".

