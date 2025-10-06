Comienzan las negociaciones entre Israel y Hamás para el plan de paz en Gaza con la mediación de Estados Unidos

El mundo mira a Egipto. Este lunes arrancan, oficialmente, las negociaciones para el plan de paz en Gaza. Donald Trump presiona y amenaza a Hamás con la aniquilación total si la entrega de los secuestrados no se lleva a cabo de manera inmediata. Mientras tanto, Hamás quiere introducir modificaciones en algunos puntos. Precisamente, este martes 7 de octubre se cumplen dos años desde el ataque que empezó todo.

Israel y Hamás se reúnen este lunes en Egipto. La reunión se va a llevar a cabo con la mediación de Estados Unidos. Trump ha mandado a su yerno y a su mejor amigo.

Este domingo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu comunicaba el envío de una delegación isarelí a Egipto para mantener estos contactos sobre la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza y un alto el fuego a la ofensiva militar. "Netanyahu ha ordenado partir a la delegación israelí, liderada por el ministro Ron Dermer. La delegación partirá mañana mismo para participar en las negociaciones, que se celebrarán en Sharm el Sheij, Egipto", indicaba Netanyahu en un comunicado oficial.

El jefe de la delegación será Dermer, el ministro de Asuntos Estratégicos del Gobierno israelí. No viajará junto con el resto del equipo, sino más tarde.

Trump anuncia que la primera fase de su plan para Gaza debería completarse esta semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que esta semana "debería completarse" la primera fase de su plan para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza. Urge a todas las partes involucradas a trabajar con prontitud. "Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y les pido a todos que actúen con rapidez... ¡El tiempo es crucial o se producirá un derramamiento de sangre masivo, algo que nadie quiere ver", escribió Trump en su red Truth Social.

En una entrevista con la CNN, Trump ha dicho que Hamás se enfrenta a la "aniquilación total" si se niega a ceder el control de Gaza, como estipula su plan.

Por otro lado, Trump también ha dicho que las conversaciones han sido "muy exitosas y avanzan con rapidez", a la vez que espera que los equipos de negociadores y mediadores se reúnan de nuevo este lunes en Egipto para ultimar y aclarar detalles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.