El PP ganaría hoy las elecciones pero necesitaría a Vox para gobernar, según las encuestas electorales

Según el sondeo de NC Report para La Razón, el PSOE perdería poder y el PP obtendría casi el 35% de los votos. Entre 150 y 152 escaños. Según las encuestas, Vox quedaría como tercera fuerza. La formación de Santiago Abascal sacaría el 16,1% de los votos, que se traduciría en entre 53 y 55 diputados.

En el diario El Mundo, Sigma Dos vaticina que el PP sería la formación más votada pero perdería impulso y Vox se llevaría más de un millón de votos. Si ambas formaciones pactaran ocuparían 199 de los 350 escaños. Según este sondeo, el PP baja seis décimas en intención de voto en un mes. De celebrarse hoy elecciones, Vox captaría a casi 1.088.000 votantes del PP, sentaría a 20 diputados más en el Congreso, 53 en total, y aglutinaría el 15,9% de las papeletas.

VOX mejoraría su resultado en las urnas en 4,3 puntos

La encuesta de El País destaca que el PSOE sube casi dos puntos en estimación de voto en un mes y se sitúa a la menor distancia del PP desde las elecciones de 2023. La encuesta destaca la subida de Vox en el bloque de la derecha, que mejoraría en 4,3 puntos su resultado en las urnas. Y en el de la izquierda, la pérdida de apoyos de Sumar y Podemos, que obtendrían hoy casi un 3% menos de votantes de los que reunieron en 2023.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.