Begoña Gómez no acudirá a la nueva citación del juez Peinado e irá su abogado

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no acudirá este lunes por la tarde a la citación del juez Juan Carlos Peinado. Será su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, quien se persone, según aseguran a Servimedia fuentes de su entorno.

Gómez recibió la citación del magistrado a las 17:30 horas para comunicarle que, si acaba juzgada, lo será por un jurado popular por todos los delitos por lo que está investigada, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, y no solo por la supuesta malversación, como acordó en un primer momento.

Esta es la sexta vez que Begoña Gómez es citada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Las dos primeras veces se acogió a su derecho a guardar silencio, mientras que en la tercera y la cuarta decidió contestar solo a su defensa. La última vez fue el pasado 27 de septiembre, cuando Peinado la citó para informarla de que, en caso de ir a juicio por la pieza separada de malversación, relativa a la contratación y las actividades desarrolladas por su asesora Cristina Álvarez, sería juzgada por un jurado popular.

En ese caso, igual que en la citación de este lunes, la defensa se ampara en una circular de la Fiscalía del 29 de diciembre de 1995 sobre el proceso ante el tribunal del jurado, que fija que la presencia de los investigados en la comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado "no es indispensable", a pesar de que Peinado, en esta ocasión, aseguró en la citación que sí lo consideró "necesariamente".

Según el auto, tanto Gómez como su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, el delegado del Gobierno en Madrid, exsecretario general de Presidencia, Francisco Martín Aguirre, y el empresario Juan Carlos Barrabés, deben "comparecer necesariamente" con sus respectivos letrados.

