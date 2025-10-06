Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El enigmático mensaje de LeBron James: "La decisión de todas las decisiones"

El jugador de los Lakers y cuatro veces ganador de la NBA anuncia en sus redes sociales que este martes tomará "la decisión de todas las decisiones", sin aclarar de qué se trata.

LeBron James, en el Chase Center el pasado 5 de octubre

LeBron James, en el Chase Center el pasado 5 de octubreGetty Images

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

LeBron James, jugador de los Ángeles Laker y leyenda de la NBA, ha sorprendido este lunes a sus millones de seguidores en las redes sociales anunciado que este martes tomará "la decisión de todas las decisiones", sin especificar de qué se tratará. Un anuncio que ha alimentado la posibilidad de una retirada del máximo anotador de la historia de la NBA.

"The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST.", escribía LeBron James en sus redes sociales junto a una secuencia de diez segundos en la que aparece sentándose en una silla.

Su publicación está acompañada por un video en el que hace un guiño a su primera "gran decisión", la que tomó en 2010 y que fue televisada por la cadena ESPN, en la que anunció su fichaje por los Miami Heat.

LeBron James, cuatro veces campeón de la NBA (2012, 2013, 2016 y 2020), está a punto de comenzar su temporada número 23 en la NBA. El seis veces subcampeón de la NBA (2007, 2011, 2014, 2015, 2017 y 2018) ha jugado en tres equipos a lo largo de su carrera (Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Ángeles Lakers). 'The Chosen One' hizo su parición en la NBA en la temporada 2003 - 04 con Cleveland Cavaliers, donde jugó siete temporadas hasta fichar por Miami Heat en 2011. Tras su paso por los Heat, donde ganó sus dos primeros anillos (2012 y 2013), regresó a Cleveland en 2014 para hacer campeón a los Cavaliers en 2016.

Después de otras cuatro temporadas con los Cavaliers, LeBron James fichó por los Ángeles Lakers en 2018, franquicia en la que sigue jugando tras siete temporadas. En 2020 logró su cuarto anillo con los de Púrpura y Oro.

