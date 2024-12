Kyrgios vuelve a la carga contra Sinner y su positivo por dopaje: "Es muy difícil hablar con otras personas..."

Jannik Sinner ha sido el mejor tenista del mundo en este 2024, así lo demuestran sus 8 títulos (dos de ellos Grand Slams), su número 1 y un dominio aplastante. Por contra, le será difícil desprenderse de las acusaciones y las críticas de cierta parte del mundo del tenis después de que diera positivo en clostebol durante el torneo de Indian Wells 2024.

El italiano no fue sancionado (solo con los puntos y el dinero ganado en Indian Wells) al tratarse de un "accidente" en el que no encontraron "intencionalidad". Sinner reaccionó despidiendo a su fisio, el 'culpable' de lo sucedido después de tratarle sin guantes y sin lavarse las manos. No obstante, varios tenistas, entre ellos Kyrgios, siempre se ha mostrado tremendamente crítico con el hecho de que el italiano siguiese jugando al tenis y no recibiera ninguna sanción.

"Tomaste esteroides, y es muy difícil hablar con otras personas que no los toman..."

Por eso, Nick volvió a pronunciarse en redes para atacar al de San Candido tras una reflexión de este en una entrevista: "Sí. Te hicieron pruebas de esteroides, y es muy difícil hablar con otras personas que no los toman", aseguró el finalista de Wimbledon 2022 a la siguiente afirmación de Sinner.

"Fue una época difícil. No podía hablar de ello con nadie. No podía desahogarme ni conseguir ayuda. Toda la gente que me conocía y me veía jugar comprendía que había algo malo en mí. Pasaba noches sin dormir, porque aunque estés seguro de tu inocencia, sabes que estas cosas son complejas. Todo el mundo me dijo la verdad inmediatamente y eso me permitió jugar. Pero en Wimbledon yo era blanco. E incluso después, mi sensación con la gente era de miedo. Fui a entrenar en la sede del club de Cincinnati y pensé: '¿Cómo me miran? ¿Qué piensan realmente de mí?'. Me di cuenta de quiénes son mis verdaderos amigos", reflexionó el número 1 de la ATP en una entrevista con Esquire.

La AMA pide una sanción entre 1 y 2 años

En estos momentos todavía está pendiente de la resolución del TAD al recurso de la AMA, la cual "solicita un período de inelegibilidad de entre uno y dos años", indicando además en un comunicado que "no pretende la anulación de ningún resultado, salvo el que ya haya sido impuesto por el tribunal de primera instancia".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com