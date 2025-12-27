Alcaraz
Juan Carlos Ferrero, más directo que nunca: "¿La ruptura con Alcaraz? Había ciertas cosas que no podía aceptar..."
El técnico da más detalles de la ruptura que puede cambiar el presente y el futuro del tenis actual.
El ya exentrenador de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, ha vuelto a repasar su reciente ruptura con el tenista murciano anunciada el pasado 17 de diciembre en una entrevista en la Radiogaceta de los Deportes (RNE), charla en la que ha dado más detalles del por qué entrenador y jugador no han podido ponerse de acuerdo para que sus caminos continuaran juntos en 2026.
Pese a que las razones concretas solo las saben ambos protagonistas, el propio Alcaraz no ha querido entrar en detalles, y tampoco su padre, que según muchos rumores podría ser el 'culpable': "Cada uno es libre de opinar con lo que sepa", dijo.
"No estaba conforme con algunas cosas del contrato nuevo, hay ciertas cosas que no podía aceptar tal y como soy"
No obstante, esta vez ha sido Ferrero el que se ha sentido en la necesidad de abrirse con la prensa tras una ruptura inesperada y que podría cambiar el presente y el futuro del tenis actual: "No estaba conforme con algunas cosas que se veían en el contrato nuevo, lo hice saber y no llegamos a un acuerdo. Soy fiel a mis valores y pensamientos. Hay ciertas cosas que no he podido aceptar tal y como soy. Estoy satisfecho por esa parte, no por haber roto con Carlos porque no era lo que quería... No lo esperaba. El año había ido muy bien", explicó el valenciano, al que se le achacan diferencias con el padre del tenista y su entorno.
"La gente se ha dado cuenta del trabajo y el legado que se deja"
Ferrero, que formó, creó y moldeó al mejor tenista de la actualidad basándose en una exigencia y una disciplina casi espartana, llevaba con Carlitos desde 2018 y su ruptura, al menos de momento, no parece que pueda ayudar al joven tenista, quien siempre encontró en Juan Carlos una motivación, un orden y una seguridad que será difícil de reemplazar: "Cada día que pasa se asimila (la ruptura) un poco más. Es una sorpresa y una noticia triste para todos, pero hay que aceptarla cuanto antes... Creo que la gente se ha dado cuenta del trabajo que se ha hecho y del legado que se deja. Por esa parte me quedo muy tranquilo y sorprendido", dijo Ferrero a RNE.
Alcaraz, ganador de seis Grand Slams con apenas 22 años, anunció la noticia el día 17 de diciembre compartiendo una publicación en la que informó de la ruptura recordando los triunfos y dejando a un lado las razones. Tampoco se ha hecho hincapié desde su entorno, todo lo contrario que el técnico valenciano, quien sí ha querido explayarse a la hora de explicar su punto de vista.
"Me gustaría pensar que no va a perder el norte..."
"Me hubiera gustado seguir", y "si nos hubiéramos sentado a hablarlo lo habríamos solucionado", son dos de las frases que ha dejado Ferrero en los últimos días cuando se ha referido al tema. Este pasado viernes, en RNE, también quiso reconocer el buen papel de Samu López, nuevo entrenador de Carlos, y que confía en que su expupilo no se pierda: "Me gustaría pensar que no va a perder el norte porque lo conozco y sabe lo que es bueno para él y lo que no. Creo que va a ir por el buen camino. Ama competir, jugar los torneos y pelear por títulos", detalló tras asegurar que desde el anuncio no se ha puesto en contacto con el tenista.
Además, Ferrero, ex número 1 y ganador de Roland Garros, dejó claro que esta situación no ayuda a Carlos de cara al Open de Australia (12 de enero a 1 de febrero), pero "a nivel tenístico, de talento y mentalmente está más que preparado para ganar el torneo", un campeonato que es el único Slam que le falta para completar el Career Slam y convertirse además en el tenista más joven de siempre en hacerlo, superando a su ídolo Rafa Nadal... Si lo consigue, Ferrero estará disfrutándolo desde la distancia.
