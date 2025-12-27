Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Alcaraz

Juan Carlos Ferrero, más directo que nunca: "¿La ruptura con Alcaraz? Había ciertas cosas que no podía aceptar..."

El técnico da más detalles de la ruptura que puede cambiar el presente y el futuro del tenis actual.

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz en un entrenamiento con Espa&ntilde;a

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz en un entrenamiento con EspañaEuropa Press

Publicidad

El ya exentrenador de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, ha vuelto a repasar su reciente ruptura con el tenista murciano anunciada el pasado 17 de diciembre en una entrevista en la Radiogaceta de los Deportes (RNE), charla en la que ha dado más detalles del por qué entrenador y jugador no han podido ponerse de acuerdo para que sus caminos continuaran juntos en 2026.

Pese a que las razones concretas solo las saben ambos protagonistas, el propio Alcaraz no ha querido entrar en detalles, y tampoco su padre, que según muchos rumores podría ser el 'culpable': "Cada uno es libre de opinar con lo que sepa", dijo.

"No estaba conforme con algunas cosas del contrato nuevo, hay ciertas cosas que no podía aceptar tal y como soy"

Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Alcaraz

No obstante, esta vez ha sido Ferrero el que se ha sentido en la necesidad de abrirse con la prensa tras una ruptura inesperada y que podría cambiar el presente y el futuro del tenis actual: "No estaba conforme con algunas cosas que se veían en el contrato nuevo, lo hice saber y no llegamos a un acuerdo. Soy fiel a mis valores y pensamientos. Hay ciertas cosas que no he podido aceptar tal y como soy. Estoy satisfecho por esa parte, no por haber roto con Carlos porque no era lo que quería... No lo esperaba. El año había ido muy bien", explicó el valenciano, al que se le achacan diferencias con el padre del tenista y su entorno.

"La gente se ha dado cuenta del trabajo y el legado que se deja"

Ferrero, que formó, creó y moldeó al mejor tenista de la actualidad basándose en una exigencia y una disciplina casi espartana, llevaba con Carlitos desde 2018 y su ruptura, al menos de momento, no parece que pueda ayudar al joven tenista, quien siempre encontró en Juan Carlos una motivación, un orden y una seguridad que será difícil de reemplazar: "Cada día que pasa se asimila (la ruptura) un poco más. Es una sorpresa y una noticia triste para todos, pero hay que aceptarla cuanto antes... Creo que la gente se ha dado cuenta del trabajo que se ha hecho y del legado que se deja. Por esa parte me quedo muy tranquilo y sorprendido", dijo Ferrero a RNE.

Alcaraz, ganador de seis Grand Slams con apenas 22 años, anunció la noticia el día 17 de diciembre compartiendo una publicación en la que informó de la ruptura recordando los triunfos y dejando a un lado las razones. Tampoco se ha hecho hincapié desde su entorno, todo lo contrario que el técnico valenciano, quien sí ha querido explayarse a la hora de explicar su punto de vista.

"Me gustaría pensar que no va a perder el norte..."

"Me hubiera gustado seguir", y "si nos hubiéramos sentado a hablarlo lo habríamos solucionado", son dos de las frases que ha dejado Ferrero en los últimos días cuando se ha referido al tema. Este pasado viernes, en RNE, también quiso reconocer el buen papel de Samu López, nuevo entrenador de Carlos, y que confía en que su expupilo no se pierda: "Me gustaría pensar que no va a perder el norte porque lo conozco y sabe lo que es bueno para él y lo que no. Creo que va a ir por el buen camino. Ama competir, jugar los torneos y pelear por títulos", detalló tras asegurar que desde el anuncio no se ha puesto en contacto con el tenista.

Además, Ferrero, ex número 1 y ganador de Roland Garros, dejó claro que esta situación no ayuda a Carlos de cara al Open de Australia (12 de enero a 1 de febrero), pero "a nivel tenístico, de talento y mentalmente está más que preparado para ganar el torneo", un campeonato que es el único Slam que le falta para completar el Career Slam y convertirse además en el tenista más joven de siempre en hacerlo, superando a su ídolo Rafa Nadal... Si lo consigue, Ferrero estará disfrutándolo desde la distancia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Josep Pedró competirá en la categoría más dura del Dakar: "No podemos tener ninguna ayuda externa"

Josep Pedró, en plena competición

Publicidad

Deportes

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz en un entrenamiento con España

Juan Carlos Ferrero, más directo que nunca: "¿La ruptura con Alcaraz? Había ciertas cosas que no podía aceptar..."

Presentación oficial del equipo EBRO Audax Motorsport para el Rally Dakar 2026

Laia Sanz, a por su 16º Dakar con EBRO Audax Motorsport: "Es perfecto todo"

La ola surfeada por Laura Crane en Nazaré

La increíble ola de Laura Crane en Nazaré: ¿la más grande surfeada por una mujer en la historia del surf?

Paula Badosa durante su partido ante Kasatkina en Roland Garros
Tenis

Paula Badosa repasa su 2025: "Este año no fue fácil pero fue necesario"

Dean Huijsen y sus vacaciones en Dubái entre tigres, serpientes, pumas y cocodrilos
Fútbol

Dean Huijsen y sus vacaciones en Dubái entre tigres, serpientes, pumas y cocodrilos

Jannik Sinner, en el ATP500 de Viena
Pretemporada ATP

Luciano Darderi, tras entrenar con Sinner en Dubái: "Sí, Jannik es un marciano"

El tenista italiano, número 26 de la ATP, ha entrenado junto a Sinner en Dubái y explica sus sensaciones al pelotear con el de San Cándido.

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en la Philippe Chatrier
Tenis

Rafa Nadal, sobre Alcaraz: "Me hace gracia cuando oigo que es disperso, los resultados dicen lo contrario"

El extenista balear charla con el diario AS y repasa su nueva vida alejada del circuito y la actualidad del mundo de la raqueta.

La gimnasta Isabelle Marciniak en una imagen de archivo

Muere la gimnasta Isabelle Marciniak, campeona juvenil brasileña, a los 18 años

Olivier Rioux, el gigante del basket universitario en Estados Unidos

Olivier Rioux, el gigante de 2,36 metros anota su primera canasta en el basket universitario

John Robertson, ex jugador del Nottingham Forest y leyenda del club

Muere John Robertson, leyenda del Nottingham Forest y doble campeón de la Copa de Europa

Publicidad