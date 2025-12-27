Ocho carreteras cortadas y avisos por lluvias en pleno temporal invernal

El temporal de invierno mantiene este sábado importantes afecciones en la red viaria secundaria y deja un panorama meteorológico marcado por la inestabilidad, las lluvias intensas y las heladas en buena parte del país.

Carreteras cortadas por nieve y hielo

A primera hora de este sábado, un total de 14 carreteras secundarias permanecían afectadas por la nieve y el hielo, ocho de ellas totalmente cortadas al tráfico, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). Los cortes se concentran en Andalucía, Asturias, Salamanca, Navarra y Cataluña.

En concreto, están cerradas la AL-5402 en Bayárcal (Almería), la A-4025 en Sierra Nevada (Granada), la CO-4 en Zandón (Asturias), la DSA-191 en Candelario (Salamanca) y tres vías navarras: NA-137 en Izaba, NA-2011 en Pikatua y NA-2012 en Irati. En Cataluña, la BV-4031 continúa intransitable por acumulación de nieve.

Además, en otras seis carreteras es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, entre ellas varios tramos en Asturias, Salamanca, Navarra y Girona.

Avisos meteorológicos por lluvias

La DGT ha pedido especial precaución en los desplazamientos debido a las lluvias previstas para este sábado. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos avisos amarillos por precipitaciones en provincias como Huelva, Cádiz, Málaga, Tarragona, Barcelona y Girona.

Jornada inestable con subida de temperaturas

Según la previsión meteorológica, el sábado estará marcado por un ascenso generalizado de las temperaturas en la península, aunque acompañado de precipitaciones persistentes y localmente fuertes, con tormentas en el este de Cataluña, Andalucía occidental, el Estrecho y el mar de Alborán.

Las nevadas quedarán restringidas a zonas de montaña del noreste y sureste peninsular, con una cota situada entre los 1.400 y 1.600 metros y acumulados significativos en el Pirineo oriental. A pesar del aumento térmico, se esperan heladas débiles en amplias zonas del interior y más intensas en áreas montañosas del norte.

Viento y estado del mar

El viento soplará con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en los litorales de Cataluña, el Cantábrico y el Alborán, lo que podría complicar la navegación y las actividades costeras. En Canarias, el tiempo será más estable, con intervalos nubosos, posibles lluvias débiles en las islas orientales y viento moderado del oeste.

Las autoridades recomiendan extremar la prudencia, informarse del estado de las carreteras y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

