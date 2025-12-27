Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
temporal

Ocho carreteras cortadas y avisos por lluvias en pleno temporal invernal

La nieve y el hielo afectan a 14 vías secundarias mientras la Aemet alerta de lluvias y viento en amplias zonas del país.

Imagen de archivo de una mujer caminando bajo la lluvia.

Europa Press

Irene Delgado
El temporal de invierno mantiene este sábado importantes afecciones en la red viaria secundaria y deja un panorama meteorológico marcado por la inestabilidad, las lluvias intensas y las heladas en buena parte del país.

Carreteras cortadas por nieve y hielo

A primera hora de este sábado, un total de 14 carreteras secundarias permanecían afectadas por la nieve y el hielo, ocho de ellas totalmente cortadas al tráfico, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). Los cortes se concentran en Andalucía, Asturias, Salamanca, Navarra y Cataluña.

En concreto, están cerradas la AL-5402 en Bayárcal (Almería), la A-4025 en Sierra Nevada (Granada), la CO-4 en Zandón (Asturias), la DSA-191 en Candelario (Salamanca) y tres vías navarras: NA-137 en Izaba, NA-2011 en Pikatua y NA-2012 en Irati. En Cataluña, la BV-4031 continúa intransitable por acumulación de nieve.

Además, en otras seis carreteras es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, entre ellas varios tramos en Asturias, Salamanca, Navarra y Girona.

Avisos meteorológicos por lluvias

La DGT ha pedido especial precaución en los desplazamientos debido a las lluvias previstas para este sábado. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos avisos amarillos por precipitaciones en provincias como Huelva, Cádiz, Málaga, Tarragona, Barcelona y Girona.

Jornada inestable con subida de temperaturas

Según la previsión meteorológica, el sábado estará marcado por un ascenso generalizado de las temperaturas en la península, aunque acompañado de precipitaciones persistentes y localmente fuertes, con tormentas en el este de Cataluña, Andalucía occidental, el Estrecho y el mar de Alborán.

Las nevadas quedarán restringidas a zonas de montaña del noreste y sureste peninsular, con una cota situada entre los 1.400 y 1.600 metros y acumulados significativos en el Pirineo oriental. A pesar del aumento térmico, se esperan heladas débiles en amplias zonas del interior y más intensas en áreas montañosas del norte.

Viento y estado del mar

El viento soplará con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en los litorales de Cataluña, el Cantábrico y el Alborán, lo que podría complicar la navegación y las actividades costeras. En Canarias, el tiempo será más estable, con intervalos nubosos, posibles lluvias débiles en las islas orientales y viento moderado del oeste.

Las autoridades recomiendan extremar la prudencia, informarse del estado de las carreteras y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

