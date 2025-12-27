Trump denuncia una "caza de brujas" tras la difusión de más archivos del caso Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a pronunciarse sobre el caso del financiero Jeffrey Epstein, al que ha calificado como una "caza de brujas", en medio de la publicación de nuevos documentos relacionados con la investigación del pederasta fallecido en 2019.

Trump afirmó en su red social Truth Social que el Departamento de Justicia está dedicando "todo su tiempo" a lo que considera un "engaño inspirado por los demócratas". Según el mandatario, la aparición de cerca de un millón de nuevas páginas sobre Epstein está desviando la atención de otras cuestiones que, a su juicio, deberían ser prioritarias, como el fraude electoral.

En su mensaje, Trump sostuvo que fueron los demócratas quienes mantuvieron vínculos con Epstein y reclamó que se publiquen "todos sus nombres" para que sean expuestos públicamente. El presidente concluyó su mensaje insistiendo en que se trata de "otra cacería de brujas".

La publicación de los archivos

Esta semana, el Departamento de Justicia informó de que ha recibido del FBI y de una fiscalía de Nueva York cerca de un millón de documentos presuntamente relacionados con el caso Epstein. El material está siendo revisado con el objetivo de hacerlo público.

La divulgación de estos archivos responde a una ley aprobada por el Congreso el pasado mes de noviembre, que obligaba a la Administración Trump a publicar antes del 19 de diciembre toda la documentación no clasificada sobre el caso. Sin embargo, ese día solo se difundió una parte de los documentos, alegando la complejidad y el volumen de la información pendiente de revisión.

Reacciones y menciones a Trump

Entre los archivos publicados figuran fotografías del expresidente demócrata Bill Clinton junto a Epstein, lo que generó críticas tanto desde la oposición demócrata como desde asociaciones de víctimas, que reclamaron mayor transparencia.

En una nueva tanda de documentos difundida el lunes aparece de forma reiterada el nombre de Trump, quien habría viajado en varias ocasiones en el avión privado de Epstein. No obstante, no existen pruebas que lo vinculen con los delitos sexuales del financiero.

Trump mantuvo una relación de amistad con Epstein hasta 2004, años antes de que este fuera acusado de prostitución de menores. Inicialmente, el presidente no apoyó la publicación de los documentos, pero acabó firmando la ley que la obliga tras comprobar el amplio respaldo que obtuvo en el Congreso.

