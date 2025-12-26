Dean Huijsen y sus vacaciones en Dubái entre tigres, serpientes, pumas y cocodrilos

Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, está de vacaciones de Navidad en Dubái, un destino elegido por muchos futbolistas en estas fechas. El central blanco se encuentra desconectando en el país del Golfo Pérsico y allí ha visitado el Fame Park, un zoológico privado propiedad de Saif Ahmad Belhasa y que cuenta con 500 animales de 150 especies.

En las redes sociales, Huijsen ha aparecido al más puro estilo 'Tarzán de la Selva' con todo tipo de animales y haciendo todo tipo de cosas: desde medir su fuerza con un tigre a dar de comer a cocodrilos, osos o capibaras, el roedor de moda entre los más pequeños. Lo que quedó claro es que el tigre tiene una potencia y fuerza inigualables para cualquier ser humano, como el propio Huijsen pudo corroborar.

El futbolista del Real Madrid también se atrevió a dar de comer a cocodrilos, pumas o hienas. Uno de los momentos más tiernos de Huijsen en el zoológico Fame Park de Dubái fue cuando dio de comer a una capibara, el roedor más grande del mundo y que tan de moda está entre los más pequeños.

Dean Huijsen también se atrevió a posar con una enorme pitón, un tigre o un pequeño cocodrilo. Otro de los momentos más simpáticos de Huijsen en su visita a este zoológico privado fue con los lémures.

El zoológico Fame Park de Dubái es propiedad de Saif Belhasa, el presidente del Saif Belhasa Group. Este centro de animales solo se puede visitar con una invitación del propio Saif Belhasa, por lo que no recibe muchos visitantes a lo largo del año. Entre las personas que han estado en el Frame Park se encuentran Leo Messi, Luka Modrid, Mariah Carey, Anthony Joshua, Blac Chyna, Ne-Yo, Jason Derulo, Shilpa Shetty, Andrew Tate o MyWether JRA.

Lamine, Vinícius y varios futbolistas eligen Dubái como destino en Navidad

Lo cierto es que Dean Huijsen no es el único futbolista que ha elegido Dubái como destino para desconectar unos días estas vacaciones. Lamine Yamal, estrella del Barcelona, ha viajado hasta este país del Golfo Pérsico tras un intenso 2025.

También ha volado hasta Dubái Vinícius Jr., delantero del Real Madrid, que ha realizado una visita express a la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. Otro futbolista del Real Madrid, Jude Bellingham, también ha elegido Dubái como destino de vacaciones y ha visitado el imponente desierto de este lugar del mundo.

