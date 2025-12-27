Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

INDONESIA

Cuatro españoles desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia

Una pareja y sus dos hijos cayeron al mar cerca de la isla de Padar tras una avería del motor; otras seis personas fueron rescatadas.

Imagen de archivo de Adelaar frente a la isla Padar, CC BY-SA 2.0.

Imagen de archivo de Adelaar frente a la isla Padar, CC BY-SA 2.0.Wikipedia

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

Equipos de rescate de Indonesia mantienen este sábado un operativo de búsqueda para localizar a cuatro ciudadanos españoles desaparecidos tras el naufragio de una embarcación turística en aguas próximas a la isla de Padar, al este de Bali.

Según informó el servicio de emergencias indonesio SAR, los desaparecidos son dos adultos y dos menores, miembros de una misma familia procedente de España. En el mismo incidente fueron rescatadas otras seis personas: dos turistas españoles, cuatro tripulantes del barco y un guía turístico.

Avería en plena travesía

La embarcación, de uso turístico y denominada KM Putri Sakinah, se hundió alrededor de las 20.30 horas del viernes (13.30 GMT) después de sufrir una avería en el motor, de acuerdo con el informe preliminar facilitado por las autoridades.

Tras el aviso del siniestro, los equipos de rescate iniciaron las labores de búsqueda esa misma noche. El dispositivo continúa activo este sábado con el despliegue de lanchas y equipos de buceo en la zona del naufragio.

Riesgos habituales en el transporte marítimo

Los accidentes marítimos son frecuentes en Indonesia, un país formado por más de 17.000 islas donde el barco es uno de los principales medios de transporte. Las autoridades suelen atribuir estos sucesos a infraestructuras precarias, sobrecarga de pasajeros y mercancías, un cumplimiento laxo de las normas de seguridad y a las condiciones meteorológicas adversas.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la desaparición de cuatro españoles en Indonesia y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre este tema en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Zelenski se reunirá próximamente con Donald Trump: "Se puede decidir mucho antes del Año Nuevo"

Donald Trump y Volodimir Zelenski

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de Adelaar frente a la isla Padar, CC BY-SA 2.0.

Cuatro españoles desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia

Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump denuncia una "caza de brujas" tras la difusión de más archivos del caso Epstein

Detenido un colono israelí tras embestir con un quad a un palestino en Cisjordania

Detenido un colono israelí tras embestir con un quad a un palestino en Cisjordania

Contaminación en el aire del metro de París
APUÑALAMIENTO

Un hombre hiere a tres mujeres con un cuchillo en el metro de París

El auge de la IA suma 500.000 millones de dólares a los multimillonarios tecnológicos
Inteligencia Artificial

El auge de la inteligencia artificial suma 500.000 millones de dólares a los multimillonarios tecnológicos

Un salón de California inundado de barro
Temporal

Vídeo: Una mujer de Wrightwood, en California, se encuentra el salón de su casa sumergido en barro por el temporal

Las lluvias han provocado deslizamientos de tierra que practicamente han enterrado ese pueblo.

La Guardia Nacional Bolivariana detiene a manifestantes que protestan en Caracas por los resultados electorales, el 30 de julio de 2024.
VENEZUELA CRISIS

Venezuela excarcela a un centenar de personas detenidas durante las protestas tras la polémica victoria electoral de Maduro

El chavismo, que les acusaba de participar en "hechos de violencia e incitación al odio", les libera en medio de la creciente tensión con Estados Unidos

Imani Dia Smith

Muere Imani Dia Smith, actriz que interpretaba a Nala en 'El Rey León', apuñalada por su pareja

Varios heridos en un apuñalamiento múltiple en una fábrica de Tokio

Varios heridos en un apuñalamiento múltiple en una fábrica de Tokio

Imagen de la Policía de Grand Blanc, Michigan, Estados Unidos.

Viola y roba a un niño de 12 años después de acosarlo por redes sociales

Publicidad