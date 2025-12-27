Cuatro españoles desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia

Equipos de rescate de Indonesia mantienen este sábado un operativo de búsqueda para localizar a cuatro ciudadanos españoles desaparecidos tras el naufragio de una embarcación turística en aguas próximas a la isla de Padar, al este de Bali.

Según informó el servicio de emergencias indonesio SAR, los desaparecidos son dos adultos y dos menores, miembros de una misma familia procedente de España. En el mismo incidente fueron rescatadas otras seis personas: dos turistas españoles, cuatro tripulantes del barco y un guía turístico.

Avería en plena travesía

La embarcación, de uso turístico y denominada KM Putri Sakinah, se hundió alrededor de las 20.30 horas del viernes (13.30 GMT) después de sufrir una avería en el motor, de acuerdo con el informe preliminar facilitado por las autoridades.

Tras el aviso del siniestro, los equipos de rescate iniciaron las labores de búsqueda esa misma noche. El dispositivo continúa activo este sábado con el despliegue de lanchas y equipos de buceo en la zona del naufragio.

Riesgos habituales en el transporte marítimo

Los accidentes marítimos son frecuentes en Indonesia, un país formado por más de 17.000 islas donde el barco es uno de los principales medios de transporte. Las autoridades suelen atribuir estos sucesos a infraestructuras precarias, sobrecarga de pasajeros y mercancías, un cumplimiento laxo de las normas de seguridad y a las condiciones meteorológicas adversas.

