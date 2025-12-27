Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El hombre que apuñaló a tres mujeres en el metro de París tenía una orden de expulsión del país

El presunto autor del ataque a tres mujeres en la línea 3 del metro de París tenía antecedentes por "robo agravado y agresión sexual".

Imagen del metro de Par&iacute;s

Imagen del metro de París GTRES

Alba Gutiérrez
Publicado:

El Gobierno de Francia ha explicado que el presunto agresor de tres mujeres en el metro de París ya había sido condenado por "robo agravado y agresión sexual". Asimismo, era objeto de una orden de abandonar el territorio francés desde mediados de 2025.

Tal y como ha señalado el Ministerio del Interior francés en un comunicado, este hombre "de nacionalidad maliense y en situación irregular" ya "era conocido por destrucción de bienes bajo la influencia de estupefacientes" y ya "fue encarcelado en enero de 2024 por robo agravado y agresión sexual tras haber sido condenado penalmente".

La Policía francesa detuvo el viernes a este hombre sospechoso de haber herido levemente a tres mujeres con un cuchillo en un vagón de la línea 3 del metro de París, en las estaciones de Arts-et-Métiers, République y Opéra. Tras los hechos, los agentes consideraron que este suceso no respondía a un ataque terrorista, sino a un problema psiquiátrico del individuo.

El arresto del sospechoso se produjo unas horas después de los hechos en su domicilio ubicado en Sarcelles, al norte de la capital francesa. Tras haber cumplido su pena entre enero de 2024 y julio de 2025, el hombre, de 25 años, tenía una orden de salida obligatoria del territorio francés y fue ingresado en un centro de internamiento administrativo.

No pudieron expulsarle de Francia porque no contaba con un documento de identidad válido

Sin embargo, esa medida de expulsión no pudo concretarse en el plazo de 90 días que prevé la ley "por no haberse obtenido un salvoconducto consular ante la ausencia de un documento de identidad válido". Por ello, el sospechoso había sido puesto en libertad con "arresto domiciliario" y, desde entonces, era objeto de una orden de búsqueda y captura.

En un comunicado, la Fiscalía de París explicó que el hombre fue identificado "gracias a las imágenes de videovigilancia" y a la posterior "activación de la geolocalización de su teléfono móvil".

Las tres víctimas resultaron heridas leves, pero sufrieron un shock emocional

Tal y como ha indicado el diario 'Le Figaro', las tres mujeres resultaron heridas de carácter leve, aunque sufrieron un fuerte "shock" emocional.

Tras los hechos, las víctimas fueron atendidas por los bomberos de París y sufrieron heridas en la espalda y los muslos.

Un exalumno apuñala a una profesora en una escuela de Antibes, en Francia

El pasado mes de septiembre, un antiguo alumno de una escuela de formación profesional en Antibes apuñaló a un adolescente de 16 años y a una profesora de inglés del centro.

En el momento de la agresión, habían alrededor de 250 personas entre estudiantes y trabajadores del instituto hortícola Vert d'Azur.

El atacante entró en el centro armado con un cuchillo y vestido con ropa militar. Tal y como detalló el alcalde de Antibes, el joven pudo ser controlado "gracias al valor del director", que estuvo hablando con él cuando iba armado.

Posteriormente, la policía le detuvo poco después de las 14:00 horas. El atacante ya estaba fichado por las autoridades por apología del terrorismo.

Mundo

