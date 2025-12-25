Carlos Alcaraz reaparece en sus redes sociales tras las palabras de Juan Carlos Ferrero

Carlos Alcaraz sigue con su pretemporada en Murcia de cara a la próxima temporada y centrado en estar listo para su debut en el Open de Australia, el único grand slam que falta en su increíble palmarés a los 22 años. El tenista de El Palmar ha centrado la mayoría de noticias sobre tenis después de que el pasado miércoles anunciara su decisión de romper con Juan Carlos Ferrero, quien ha sido su entrenador entre 2028 y 2025. La sorprendente ruptura no ha dejado indiferente a nadie y ha generado todo tipo de reacciones y opiniones sobre una noticia que era completamente inesperada tras una temporada en la que Carlitos ha ganado ocho títulos, incluidos dos grand slam (Roland Garros y US Open), y recuperado el número 1 de la ATP.

Este mismo miércoles fue Juan Carlos Ferrero quien rompió su silencio después para sincerarse sobre su estado de ánimo y lo ocurrido en las últimas semanas y que ha llevado a su salida del equipo de Carlos Alcaraz. El entrenador de Onteniente admitió estar "dolido" y explicó que "ha habido ciertos temas en los que no hemos estado de acuerdo las dos partes. Puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final no nos hemos sentado y hemos decidido no seguir".

Solo 24 horas después de las palabras de Ferrero, ha hablado el padre de Carlos Alcaraz, quien ha indicadoque "cada uno es libre de opinar con lo que sepa". Y en este contexto de informaciones y opiniones, el propio Carlos Alcaraz subía este miércoles, solo unas horas después de publicarse la entrevista a Ferrero, una serie de imágenes en su cuenta de Instagram entrenando en el Real Sociedad Club de Campo Murcia.

"Feliz Navidad a todos", "Seguimos": el mensaje de Carlos Alcaraz

"Feliz Navidad a todos" y "Seguimos", apuntaba el ganador de seis grand slam, con algunas fotos de su pretemporada ya con Samu López como entrenador principal y asumiendo el rol que hasta solo hace unos días realizaba Juan Carlos Ferrero.

Lo cierto es que Carlos Alcaraz aún no ha dicho una sola palabra sobre lo ocurrido y las razones de su sorprendente ruptura con Juan Carlos Ferrero, el hombre que ha dirigido su carrera desde 2028 a 2025 y que le ha llevado de ser un prometedor jugador a la cima de la ATP y postularse a sus 22 años en la carrera por ser el mejor jugador de la historia.