Maduro dice que Estados Unidos fabrica una "realidad virtual" para robar recursos a Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que varios sectores de poder en Estados Unidos fabrican una "realidad virtual" para robar los recursos a su país. Estas declaraciones las ha hecho en un contexto de gran tensión con Washington por el despliegue militar que el Gobierno de Donald Trump ordenó en el Caribe.

Tal y como ha afirmado el presidente venezolano durante un acto para entregar obras comunitarias gubernamentales, "desde sectores del poder de Estados Unidos fabrican una realidad virtual y le imponen a la Venezuela de Bolívar un modelo de dominación colonial y esclavista para robarle sus recursos naturales".

De la misma manera, Maduro ha asegurado que hay "una guerra psicológica" contra Venezuela para, supuestamente, alterar la paz del país. Este argumento lo ha utilizado el mandatario en numerosas ocasiones tras el despliegue militar estadounidense que comenzó durante el pasado mes de agosto y que es visto por su Gobierno como una "amenaza" para un "cambio de régimen".

Según el presidente venezolano, el futuro de América "no puede ser la guerra ni la amenaza militar". Asimismo, ha detallado que el futuro de su continente "no puede ser el colonialismo ni el esclavismo porque ese tiempo quedó muy atrás".

Polémica por los derechos petroleros

La semana del 17 de diciembre, Trump detalló que Venezuela quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y afirmó que quería esos derechos de vuelta.

Desde Caracas, Maduro respondió a Trump rechazando la declaración del mandatario estadounidense y detalló que esos recursos le pertenecen a él. Además, Nicolás Maduro insistió en llamar al diálogo y aseguró que "si algún día a alguien se le ocurre sobre la base del respeto, conversar y superar proyectos fracasados de más de 25 años, aquí siempre habrá un presidente para extender la mano".

Intentos de diálogo por parte de Nicolás Maduro

Desde que se inició el despliegue aeronaval en el Caribe, Maduro ha llamado a Trump al diálogo repetidas veces. A finales del pasado mes de septiembre, el Gobierno informó sobre una carta que Nicolás Maduro le envió al mandatario estadounidense. Supuestamente, en dicha carta el presidente venezolano le invitó a la negociación y rechazó los señalamientos de narcotráfico que Washington había hecho en su contra.

El pasado 3 de diciembre, el presidente venezolano también informó sobre una llamada telefónica que sostuvo con Trump. Aunque Maduro no reveló muchos detalles sobre la conversación, aseguró que fue "cordial" y en un "tono de respeto".

El objetivo de EEUU

El objetivo oficial de la estrategia del gobierno estadounidense hacia Venezuela con el despliegue militar es frenar el narcotráfico y recuperar los "derechos petroleros" de las empresas estadounidenses. No obstante, Trump nunca ha hablado de deponer a Maduro.

Por su parte, Venezuela siempre ha rechazado los señalamientos de narcotráfico y, además, denuncia como "piratería" que Estados Unidos haya confiscado dos buques que transportaban crudo en los últimos días, tras el anuncio de un bloqueo a petroleros sancionados que entren y salgan del país caribeño.

