Un jabalí en la pista obliga a cerrar el aeropuerto de A Coruña

La presencia de un jabalí en la pista ha obligado este sábado a cerrar temporalmente el aeropuerto de A Coruña, lo que ha provocado desvíos y retrasos en varias operaciones aéreas, según han informado a EFE fuentes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).

Las mismas fuentes, pasadas unas horas, han informado acerca de que ya han reabierto y han renaudado su actividad tras ser retirado el animal de la pista.

Vuelos desviados y salidas paralizadas

Como consecuencia del cierre, dos vuelos que tenían como destino A Coruña fueron desviados. Uno de ellos procedía de Madrid y el otro de Milán. Además, otros dos vuelos quedaron paralizados, con los pasajeros ya embarcados y a la espera de poder despegar. Estos tenían como destino Madrid y Barcelona.

El vuelo procedente de Madrid, que debía haber aterrizado en A Coruña durante la mañana, fue finalmente desviado al aeropuerto de Santiago.

Explicación a los pasajeros

Según relataron fuentes aeroportuarias, el propio comandante del vuelo desviado explicó a los pasajeros que la maniobra se debía a que un animal se había colado en el recinto aeroportuario. Por motivos de seguridad, se optó por desviar la aeronave a Santiago hasta que se resolviera la situación.

Aena ha insistido en que este tipo de decisiones responden exclusivamente a criterios de seguridad y que la actividad del aeropuerto se normalizará en cuanto se complete la actuación sobre la pista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.