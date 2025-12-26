Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Laia Sanz, a por su 16º Dakar con EBRO Audax Motorsport: "Es perfecto todo"

Laia Sanz es una veterana del Rally Dakar, una pionera femenina en el mundo del motor que disputó su primer Dakar en 2011. En la edición de 2026 pilotará un 4x4 con el equipo EBRO Audax Motorsport.

Presentación oficial del equipo EBRO Audax Motorsport para el Rally Dakar 2026

Laia Sanz, catorce veces campeona del mundo de trial y seis veces campeona del mundo de enduro, arrancará el próximo 3 de enero su 16ª participación en el Dakar, el rally más duro y prestigioso del mundo. La piloto de Corbera de Llobregat desembarcó por primera vez en el Dakar en 2011 y, quitando el año pasado, ha logrado terminar siempre la mítica prueba que se disputa desde hace años en Arabia Saudí. De 2011 a 2021 lo hizo en la categoría de motos y los últimos cuatro años lo ha hecho en coches.

En 2026, Laia Sanz pilotará un 4x4 del equipo oficial español EBRO Audax Motorsport, junto al copiloto Maurizio Gerini y con el prototipo EBRO s800 XRR

"Tener la oportunidad de ir con un 4x4 es algo muy, muy bueno. Además, marca de casa con Ebro... Es perfecto todo", señala Laia Sanz.

Laia Sanz no descarta competir en el Dakar en camiones

La 'reina del desierto' sumó once victorias de etapa en motos y en 2022 se pasó a la categoría de coches con Mini. Los dos años siguientes piloto para Astara y el año pasado lo hizo con Century. Laia Sanz no descarta probar en la categoría de camiones en un futuro.

"En camión es algo que también me llama la atención y que un futuro a largo plazo me gustaría hacer", reconoce Laia Sanz.

Hace catorce años una mujer en el mundo del motor era poco normal, pero Laia Sanz se atrevió.

"Tarde o temprano llegaría una buena oportunidad, esa era mi motivación durante estos años", explica la piloto catalán.

El próximo 3 de enero, Laia Sanz arrancará su 16º Rally Dakar y lo hará con la intención de seguir dando guerra.

