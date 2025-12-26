Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Paula Badosa repasa su 2025: "Este año no fue fácil pero fue necesario"

La tenista española se sincera sobre su última temporada y reconoce que "aprendí de cada experiencia, de cada lágrima y de cada sonrisa".

Paula Badosa durante su partido ante Kasatkina en Roland Garros

Paula Badosa durante su partido ante Kasatkina en Roland GarrosGetty Images

Publicidad

Paula Badosa ha vivido un 2025 complicado, un año que arrancó dejando grandes sensaciones en el Open de Australia, donde alcanzó las semifinales, y que se torció con las continúas lesiones y su ruptura con Stefanos Tsitsipas. La tenista española reconoce que el año que está acabado "no fue fácil", pero sí "necesario y por eso siempre tendrá un lugar especial en mi vida".

"Este año me cambió. Pasaron muchas cosas que me marcaron el corazón: personas que fallaron, promesas que no se cumplieron y momentos que dolieron más de lo que imaginé. Pero también llegaron personas maravillosas, de esas que aparecen para recordarte que aún hay luz, apoyo sincero y amor real", reconoce Paula Badosa en sus redes sociales.

La ganadora de cuatro títulos WTA (Belgrado 2021, Indian Wells 2021, Sídney 2020 y Washington 2024) subraya que "cada caída me enseñó algo, cada decepción me hizo más fuerte y cada momento vivido dejó una huella. Aprendí a soltar sin rencor, a agradecer lo bueno y seguir adelante incluso cuando no tenía fuerzas".

"Aprendí que lo más importante es saber quién eres"

Al irregular y complicado 2025 a nivel deportivo, Paula Badosa sumó su ruptura sentimental con Stefanos Tsitsipas, su pareja en los dos últimos años.

"Sobre todo, aprendí que lo más importante es saber quién eres, mantenerte fiel a ti mismo y caminar con el corazón limpio. Aprendí a dar amor sin esperar nada a cambio porque cuando amas desde la verdad ya estás ganando", apunta Paula Badosa.

"Hoy puedo decir que crecí. Que aprendí de cada experiencia, de cada lágrima y de cada sonrisa. Sigo aprendiendo todos los días, sanando poco a poco y convirtiéndome en una mejor versión de mi. Este año no fue fácil pero fue necesario y por eso siempre tendrá un lugar especial en mi vida", concluye la tenista española y actual número 25 de la WTA.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Lamine Yamal abre las puertas de su casa: "No soy una persona muy ordenada..."

Lamine Yamal muestra su antigua casa

Publicidad

Deportes

Paula Badosa durante su partido ante Kasatkina en Roland Garros

Paula Badosa repasa su 2025: "Este año no fue fácil pero fue necesario"

Dean Huijse, en un zoológico privado de Dubái

Dean Huijsen y sus vacaciones en Dubái entre tigres, serpientes, pumas y cocodrilos

Jannik Sinner, en el ATP500 de Viena

Luciano Darderi, tras entrenar con Sinner en Dubái: "Sí, Jannik es un marciano"

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en la Philippe Chatrier
Tenis

Rafa Nadal, sobre Alcaraz: "Me hace gracia cuando oigo que es disperso, los resultados dicen lo contrario"

La gimnasta Isabelle Marciniak en una imagen de archivo
Gimnasia

Muere la gimnasta Isabelle Marciniak, campeona juvenil brasileña, a los 18 años

Olivier Rioux, el gigante del basket universitario en Estados Unidos
Basket

Olivier Rioux, el gigante de 2,36 metros anota su primera canasta en el basket universitario

El pívot canadiense se convierte en el jugador más alto de la historia en anotar en un partido oficial.

John Robertson, ex jugador del Nottingham Forest y leyenda del club
Fútbol

Muere John Robertson, leyenda del Nottingham Forest y doble campeón de la Copa de Europa

El exfutbolista escocés ha fallecido a los 72 años. El Nottingham Forest, club con el que conquistó dos Copas de Europa, le ha despedido como una leyenda.

El exciclista profesinal Pedro Delgado durante su participación en la 90 edición de la Carrera del Pavo

Julio Martín y Emma Alonso se llevan el triunfo bajo la nieve en la 90 edición de la Carrera del Pavo

Carlos Alcaraz entrenando

Carlos Alcaraz reaparece en sus redes sociales tras las palabras de Juan Carlos Ferrero

Participantes se lanzan al agua en el puerto de Barcelona

Guillem Pujol y Laura Rodríguez reinan en la Copa Nadal en el puerto de Barcelona

Publicidad