Olivier Rioux, el gigante de 2,36 metros anota su primera canasta en el basket universitario

El pívot canadiense se convierte en el jugador más alto de la historia en anotar en un partido oficial.

Olivier Rioux, el gigante del basket universitario en Estados Unidos

Así es Olivier Rioux, el gigante del basket universitario en Estados Unidos | José María de Francisco Salamanca | Pedro Monedero

José María de Francisco Salamanca
Publicado:

Olivier Rioux se ha convertido en el jugador más alto de la historia que mete una canasta en un partido oficial, el canadiense ha metido sus primeros puntos en la victoria de los Florida Gators frente a Saint Francis. Dos metros y 36 centímetros es la altura de Olivier, para poner en contexto su estatura, los jugadores más altos de la historia de la NBA son Manute Bol y Gheorghe Mureşan con 2,31 metros. A sus 15 años ya medía 2,26 metros, lo que le convirtió en el adolescente más alto del mundo y también le hizo probar en 2018 en el Real Madrid, aunque finalmente no se quedó en el club blanco.

El pívot no tiene el ritmo del juego norteamericano debido a su gran estatura, pero poco a poco la cantidad de minutos que juega en cada partido va aumentando.

La gran altura no ofrece solo ventajas, en su día a día hay situaciones como montarse en el coche que le resultan muy difíciles. Otro momento en el que no se siente nada cómodo es cuando sale a dar un paseo por la calle, nota que todo el mundo le mira y que están hablando de él. "Donde voy me miran por mi altura, porque soy muy alto, siempre me preguntan que cuánto mido".

Es tan grande la expectación que rodea a Olivier, que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha invitado a la Casa Blanca para poder conocerle en persona.

Pero el fenómeno Olivier no se queda ahí, uno de los mejores pívot de la historia como es Shaquille O'Neal, subió a sus redes sociales un vídeo en el que se queda anonadado con la estatura del joven Rioux, el canadiense le saca 20 centímetros al que fue pívot de los Ángeles Lakers.

Todavía es pronto para aventurarse, pero todo hace indicar que si Olivier sigue con la progresión que está teniendo, entrenando tanto físicamente y mentalmente, su llegada a la NBA podría darse en los próximos años.

