Muere un hombre de 60 años tras ser apuñalado en Usera, Madrid

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable de la muerte de otro varón, de 60 años, que fue acuchillado en la pierna en el domicilio del arrestado en Madrid, en el distrito de Usera.

Este suceso ocurrió en la calle Marcelo Usera de Madrid poco antes de las 11:30 de la mañana, tal y como ha detallado el servicio de Emergencias 112.

Tal y como han indicado varias fuentes de la Policía Nacional, el detenido, de 57 años, y el hombre que resultó fallecido estaban en el domicilio del arrestado y, cuando llegaron los agentes, el detenido indicó que había apuñalado a su amigo.

Ante un discurso incoherente y tras encontrar en la casa el arma presuntamente empleada en la agresión, que era un cuchillo de grandes dimensiones, los agentes detuvieron al propietario de la vivienda como presunto responsable de un delito de homicidio.

En el momento en el que llegaron los agentes, la víctima todavía estaba con vida. Mientras esperaban a los sanitarios, la Policía le hizo un torniquete en la pierna para cortar la hemorragia. Sin embargo, y tras los intentos por mantenerlo con vida, el hombre entró en parada cardiorrespiratoria mientras estaba siendo asistido por los sanitarios.

Después de más de 30 minutos realizando maniobras de reanimación, no se consiguió revertir la parada, tal y como han indicado desde Emergencias Madrid.

Por el momento, la Policía Nacional, concretamente la Policía Judicial de la comisaría de Usera, se ha hecho cargo de las investigaciones.

Cuatro detenidos tras una reyerta en Usera: dos personas fueron apuñaladas por la espalda

A principios del mes de diciembre, varios agentes de la Policía Nacional detuvieron a cuatro personas en el transcurso de una pelea con armas blancas que tuvo lugar en la calle Gabriel, en el madrileño distrito de Usera, en la que resultaron heridas dos personas.

Entre los detenidos, hay tres hombres y una mujer. Una de las líneas de investigación es que se trate de una pelea entre bandas juveniles violentas, aunque no se descartan otras hipótesis.

Durante la reyerta, dos personas resultaron heridas después de recibir varias puñaladas en la espalda, tal y como detalló un portavoz de Emergencias Madrid.

Alrededor de las 4:00 horas de la madrugada, Samur Protección Civil atendió en la calle Juan Español de Usera a un joven de 29 años que tenía heridas por arma blanca en la espalda. Tras estabilizarlo, ha sido trasladado al hospital 12 de Octubre.

Posteriormente, los servicios de emergencia atendieron a un segundo paciente con una herida leve en la espalda. Por el momento, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer estos hechos, ya que no se han encontrado las armas blancas con las que se apuñaló a los heridos.

