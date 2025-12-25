Julio Martín y Emma Alonso se llevan el triunfo bajo la nieve en la 90 edición de la Carrera del Pavo

Un año más, y ya van 90 ediciones, la ciudad de Segovia ha celebrado la tradicional Carrera del Pavo, una prueba para bicicletas sin pedales en la que los participantes deben subir la mayor distancia posible en una de las calles aledañas al mítico acueducto romano sin pedalear, haciendo gala de equilibrio impulsándose solamente con la fuerza de sus brazos. En este 2025 los ganadores han sido Julio Martín y Emma Alonso, una edición que se ha celebrado bajo el frío y la nieve.

Han sido un total de 55 los ciclistas que, de uno en uno, han tomado la salida en la calle Teodosio el Grande, tomando impulso en la cuesta abajo que les ha llevado a los pies del Acueducto romano, para posteriormente iniciar una ascensión constante hasta la plaza Adolfo Suárez, donde se instalaba la meta. Cinco han sido los corredores que han logrado terminar el recorrido, por lo que se ha llevado a cabo una carrera de desempate en la que los cinco se han lanzado a la vez, ascendiendo en una carrera pura y dura en la que Julio Martín ha sido el más fuerte, por delante de Hugo Sanz, Miguel Martín, Iván Gómez y Millán Garrido.

Perico Delgado y la polémica en La Vuelta: "Me siento manipulado"

Uno de los participantes, como ya es tradición, ha sido Pedro Delgado, ganador del Tour de Francia de 1988 y comentarista televisivo de pruebas ciclistas. Perico Delgado ha hecho un llamamiento al "sosiego" y al paso del tiempo para analizar la polémica generada por sus comentarios críticos sobre las protestas propalestinas en la última edición de la Vuelta a España.

"Yo estoy tranquilo. Lo que sucede es que vivimos en una sociedad en la que buscamos confrontaciones donde no las hay. Me siento manipulado y creo que la gente también se tiene que sentir manipulada. Hay que tener un puntito de paz, de sosiego y creo que eso el tiempo afortunadamente nos lo da", ha señalado el exciclista español.

Sobre el panorama ciclista profesional actual, Perico Delgado ha asegurado que es un momento marcado por la superioridad de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, y sobre el recorrido de la Vuelta a España, recientemente presentado, ha aplaudido el trazado. Delgado ha pronosticado que el duelo entre Pogacar y Vingegaard volverá a centrar la atención en 2025.

"En este ciclismo de competición, hay un monstruo que es Pogacar, y luego otro, Vingegaard, que está un paso por debajo. Pero es que luego el resto están como dos y tres pasos atrás", ha analizado el campeón del Tour de Francia de 1988.

Perico Delgado se refirió también al trazado de la próxima Vuelta a España, que consideró coherente con la identidad de la ronda. "Tiene un recorrido que a mí me gusta, creo que es el sello de identidad de la Vuelta a España, con etapas nerviosas y muchos finales en alto", afirmó el exciclista.

"Para los que les gustan los números, en cuanto a metros de desnivel positivo, que eso significa la montaña, tiene más que el Giro y el Tour de Francia del año que viene, así que podemos decir que es la vuelta más dura de las tres grandes que se van a disputar en 2026", concluyó el exciclista y comentarista.

