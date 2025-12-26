Rafa Nadal, sobre Alcaraz: "Me hace gracia cuando oigo que es disperso, los resultados dicen lo contrario"

Rafa Nadal, extenista y ganador de 22 grand slam, ha ofrecido una entrevista al diario AS en la que toca diversos temas y se sincera sobre su nueva vida alejada del circuito y el tenis profesional. Un año después de colgar la raqueta, el exjugador manacorí reconoce que su etapa como tenista esta ya "cerrada".

"Yo no vivo pensando que soy o que he sido tenista. Es una etapa que está cerrada; evidentemente estamos aquí por eso, no porque haya sido otra cosa. Esto está claro, por lo cual, en el recuerdo siempre va a estar. Pero no vivo mi día a día pensando en tenis, más allá de momentos puntuales en los que me apetece ver algo o, evidentemente, por la Academia, donde lo vivo un poco más en el día a día, pero desde un punto totalmente distinto", señala Nadal en la entrevista con Nacho Albarrán.

El campeón de 14 Roland Garros asegura que ha sido un cambio de vida, pero que lo lleva bien y que ha encontrado la felicidad fuera de la alta competición.

"Es un cambio de vida, pero no lo he acusado tanto. Siempre pensé que me iría bien después, en mi día a día, que es lo más importante, y que encontraría la felicidad personal en esta nueva etapa. Y sinceramente, así es. Es verdad que solo ha pasado un año, que tampoco he parado mucho, que he hecho bastantes cosas. Pero sin ningún tipo de problema en ningún momento. En todo momento aceptando ya la nueva vida y disfrutándola también". explica Rafa Nadal.

"Ahora el físico da para lo que da, y creo que la cabeza también"

El extenista balear detalla que su día a día sí ha cambiado y que intenta "tener las tardes más libres para estar con la familia". Además, Nadal admite que nunca ha pensado en una posible vuelta a la competición en el último año, dejando claro que "la etapa está totalmente cerrada y bien cerrada".

"Ahora el físico da para lo que da, y creo que la cabeza también. Llega un momento, cuando ya has parado de la rutina, que no puedes volver a engancharte. Es muy complicado. He entrenado un par de veces con chicas de la Academia, con Alina (Korneeva) y con Alex (Eala), de puro sparring, sinceramente. Sin ningún ánimo más allá de pasar un buen rato tocando la pelota, apoyarlas y que ellas disfrutasen. Así ha sido y así lo tomo: sin interés ni expectativa de nada", apunta Nadal.

El extenista de Manacor asegura que ha visto algunos partidos de tenis desde su retirada y analiza las fortalezas y debilidades de Sinner y Alcaraz, los grandes dominadores del circuito en los dos últimos años.

"No me identifico con ninguno. Son jugadores distintos a lo que era yo. Creo que Carlos es más aleatorio: comete más errores, hace puntos más espectaculares, a veces no tiene un patrón de juego tan definido, lo que lo hace impredecible y divertido para el espectador. Jannik es un jugador más metódico, centrado, con un patrón de juego más definido y que va añadiendo cosas poco a poco, por eso es tan sólido y pierde muy pocos partidos", señala Nadal.

Respecto a la opinión de muchas personas sobre que Alcaraz es algo disperso a lo largo de temporada, Nadal reconoce no estar de acuerdo con esas apreciaciones.

"A veces parece que Carlos es más disperso, pero cuando ves los resultados... Ha tenido un año increíblemente regular y sólido en todos los torneos importantes. Por eso me hace gracia cuando oigo que es disperso; los resultados dicen lo contrario, es mi punto de vista", opina Rafa Nadal.

El extenista balear, ganador de 92 títulos ATP, no descarta que pueda jugar algún partido de exhibición en el futuro con Roger Federer, uno de sus grandes rivales y con el que mantiene una gran amistad.

"¿Quién sabe? Si nos divierte, si conseguimos hacer algo que tenga sentido y nos apetezca… ¿por qué no? No hay ninguna puerta cerrada a volver a coger una raqueta, pero tendría que prepararme a conciencia. Cuando sales a jugar, quieres estar preparado, y ahora mismo no lo estoy. Necesitaría un tiempo prudencial", explica Nadal.

Nadal descarta entrenar, de momento: "Ahora mismo no encaja con mi vida"

El extenista balear si descarta, al menos de momento, su faceta como entrenador.

"La vida va cambiando, y más cuando tienes niños pequeños: ves la vida de una manera, pasan unos años y cambia. ¿Viajar de manera continuada? No lo veo. Ser entrenador implicaría eso, y ahora mismo no encaja con mi vida. ¿Ser capitán de Copa Davis algún día? ¿Por qué no? Podría divertirme… o no. Acabo de retirarme; es muy prematuro darle vueltas", asegura Nadal.

Por último, el extenista balear rememora sus partidos ante Federer y Djokovic y explica qué táctica trataba de utilizar con cada uno para lograr la victoria.

"Con Federer, el plan estaba claro, sobre todo al comienzo: apretarle el revés con la pelota alta muchas veces, hasta que se quedaba más parado esperando otra vez el tiro, y entonces yo podía cambiar hacia su drive. Era una práctica que a mí me suponía un esfuerzo mental, porque muchas veces veía el tiro hacia el otro lado, pero sabía que repetir al revés le generaba cansancio mental. No siempre me apetecía aplicar esa táctica, pero era la más factible", reconoce sobre la estrategia en los duelos ante el extenista suizo.

"Con Novak, era más aleatorio. En tierra cambiaba un poco más que en pista rápida. En dura, los últimos años, cuando el físico ya no me daba para ciertos esfuerzos, me costaba muchísimo más. Para tener opciones necesitaba que el físico respondiera, y no lo hacía. Tenía que acortar puntos, y ganarle a Novak a dos o tres tiros era muy difícil. Intenté a veces ser más agresivo con el saque, pero no funcionó. En tierra sí encontraba soluciones, y en hierba también tenía opciones... Sentía que mis opciones eran mayores en tierra o hierba que en pista dura, sobre todo en mis últimos años", concluye Nadal en la entrevista con AS.