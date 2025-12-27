Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Hallan el cadáver de una mujer en la orilla de una playa de Málaga

El cuerpo fue localizado por pescadores a primera hora de la mañana y la Policía Nacional mantiene abierta la investigación a la espera de la autopsia.

Imagen de archivo de la playa de la Malagueta.Europa Press

Irene Delgado
Publicado:

El cuerpo de una mujer de alrededor de 60 años ha sido hallado este sábado en la orilla de una playa de la capital malagueña, según han informado fuentes policiales y de Emergencias 112.

El hallazgo se produjo sobre las 8:30 horas en la playa de La Malagueta, donde unos pescadores alertaron de la presencia del cadáver. La mujer fue encontrada con la cabeza sumergida en el agua, según fuentes cercanas al caso.

Tras la localización del cuerpo, el 112 recibió una notificación de la Policía Nacional alrededor de las 9:00 horas solicitando una ambulancia ante la presencia de una mujer en la orilla del mar. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios. Los profesionales del 061 certificaron el fallecimiento de la mujer en el lugar de los hechos.

La Policía Nacional ha activado el protocolo correspondiente y mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Por el momento, se desconocen las causas de la muerte, que quedarán determinadas tras la práctica de la autopsia.

Hallan muerta a una mujer de 30 años con signos de violencia en Málaga

El pasado domingo, 21 de diciembre, la Policía Nacional encontró el cuerpo sin vida de una mujer de 30 años en un descampado de la zona norte de Málaga. Las primeras observaciones indicaban signos de violencia.

El hallazgo se produjo cerca de las 6:30 horas, cuando el servicio de emergencias 112 Andalucía recibió un aviso alertando de la presencia de una mujer inconsciente en la vía pública. Inmediatamente, se movilizó a la Policía Local, Policía Nacional y los servicios sanitarios del 061, que al llegar solo pudieron certificar el fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la práctica de la autopsia. La Policía Nacional activó el protocolo judicial y el Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga se ha hecho cargo de la investigación.

Los agentes trabajan en la recopilación de pruebas, el análisis del entorno del hallazgo y la revisión de posibles cámaras de seguridad que puedan aportar información clave para esclarecer los hechos.

