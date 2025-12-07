Sánchez insiste en agotar la legislatura y asegura Presupuestos pese al bloqueo de Junts

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su intención de agotar la legislatura y asegura que presentará un proyecto de Presupuestos, pese a que las cuentas llevan tres años prorrogadas. Lo dijo en una conversación informal con periodistas este sábado, en la que también admitió que la situación con Junts sigue sin desbloquearse.

En plena tentativa de recomponer la relación con Carles Puigdemont, Sánchez ha entonado el 'mea culpa' por los acuerdos no cumplidos con Junts y se ha comprometido a ejecutarlos. La prueba, los decretos que el Congreso votará esta semana y que incorporan algunas de las exigencias de los independentistas.

Junts se mantiene firme

Pero Junts mantiene oficialmente la ruptura. Su portavoz, Miriam Nogueras, insiste en que "la posición no cambia" y que "no hay ningún tipo de contacto". Sánchez lo reconoce, aunque pide "paciencia" y asegura que tocará "perseverar". Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo acusa a los de Puigdemont de haberse convertido en un "kleenex del Gobierno".

Las medidas anunciadas por el Gobierno han abierto una mínima puerta, pero Junts sostiene que no basta. El partido reclama pasos firmes en balanzas fiscales, financiación autonómica, la oficialidad del catalán en la UE y, sobre todo, en la aplicación efectiva de la ley de amnistía, ahora en manos del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la UE.

La próxima semana volverá a ser decisiva: además de los decretos, el Congreso votará de nuevo la senda de déficit, el paso previo a los Presupuestos, que Junts ya rechazó en la primera votación.

