El espectacular récord que busca Carlos Alcaraz en la final del US Open: sería el primer tenista en conseguirlo

Carlos Alcaraz tiene varias citas con la historia este domingo 7 de septiembre. La primera y más importante, ganar su segundo US Open (2022) y sexto Grand Slam, pero tras esta encontramos otros alicientes que mantienen al murciano más enchufado y motivado que nunca: el mayor premio en la historia de un major, el número 1 del mundo... y un récord que absolutamente ningún tenista desde la Era Open ha podido alcanzar.

¿Primer tenista de la Era Open en ganar el US Open sin perder un set?

Un dato que ha podido pasar desapercibido pero que este domingo puede hacer único (más si cabe) al tenista de El Palmar. Sí se ha hablado mucho de que Carlos todavía no ha perdido ningún set en lo que llevamos de torneo (seis partidos), pues bien, si consigue doblegar a Jannik Sinner sin dejarse ninguno por el camino se convertirá en el primer tenista de la Era Open en ganar el US Open habiéndose llevado los 21 sets que ha disputado, o lo que es lo mismo, levantar el trofeo sin perder ni un solo parcial.

Nadal casi lo consiguió en 2010: perdió uno en la final ante Djokovic

Ni Djokovic, ni Nadal, ni Federer, ni Borg, ni Sampras... Nadie lo ha conseguido, aunque algunos se han acercado mucho. Por ejemplo, solo tres tenistas consiguieron llegar a la final de Nueva York con un camino inmaculado, y es más, dos perdieron la final (Federer ante Djokovic en 2015 y Hewitt ante Federer en 2004), siendo Rafa Nadal el único que la ganó, aunque cediendo un parcial ante Novak Djokovic en la edición de 2010.

Sinner siempre le ha ganado sets en Grand Slam, 5 de 5

Por esta razón, Alcaraz tiene ante sí un reto mayúsculo, lo primero y más importante es 'asegurarse' la victoria, cosa que no será nada fácil ante un Sinner que solo ha perdido dos en este torneo (Shapovalov y Aliassime) y que en los cinco encuentros de Grand Slam ante Charlie siempre le ha ganado al menos dos.

De conseguirlo, el número 2 del mundo lo haría por primera vez en su carrera ya que en todos los majors que lucen en su palmarés (5) siempre se dejó un set por el camino.

Los tenistas que lo hicieron... antes de la Era Open

Los jugadores que han ganado majors sin dejarse un set

Si nos vamos al resto de Grand Slams, hay cinco jugadores que han alzado el trofeo sin perder un solo parcial durante todo el torneo:

Ken Rosewall (Open de Australia 1971)

Ilie Nastase (Roland Garros 1973)

Bjorn Borg (Wimbledon 1976, Roland Garros 1978 y 1980)

Roger Federer (Open de Australia 2007 y Wimbledon 2017)

Rafael Nadal (Roland Garros 2008, 2010, 2017 y 2020)

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com