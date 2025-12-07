Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los keniatas John Korir y Joyciline Jepkosgei reinan en el maratón de Valencia

John Korir se impuso en categoría masculina con un tiempo de 2:02:24, mientras que su compatriota Joyciline Jepkosgei se llevó la toria en categoría femenina con un tiempo de 2:14:00, la mejor marca mundial del año.

Los keniatas John Korir y Joyciline Jepkosgei cruzan la línea de meta del maratón de ValenciaEfe

Los keniatas John Korir y Joyciline Jepkosgei se han impuesto en la 45 edición del Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zúrich, confirmando el dominio que ejerce Kenia en la carrera reina del fondo mundial. John Korir se llevó la victoria en categoría masculina sin oposición, firmando un tiempo de 2:02:24, tercera mejor marca mundial del año, en una carrera en la que participaron 36.000 atletas.

Korir, ganador este año en el maratón de Bostón y el pasado en Chicago, elevó el ritmo a partir del kilómetro 25, momento en que las 'liebres' se retiraron, y se fue en solitario a por la victoria. El alemán Amanal Petros fue progresando hasta situarse como el más inmediato seguidor del keniano en meta, con un tiempo de 2:04:03; mientras que el noruego Awat Kibrab, debutante en un maratón, completó el podio con un tiempo de 2:24:25.

La cuarta plaza fue para el japonés Suguru Osako, mientras que el vigente campeón olímpico de triatlón, el británico Alex Yee, finalizó en una espectacular octava plaza con un tiempo de 2:06:38. El mejor español en meta fue Ibrahim Chakir con un tiempo de 2:07:21.

Joyciline Jepkosgei gana con la mejor marca del año

La keniana Joyciline Jepkosgei se hizo con la victoria en la categoría femenina en la 45 edición del Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich con un tiempo de 2:14:00, la mejor marca mundial del año.

Su compatriota Peres Jepchirchir acabó segunda, con su mejor marca personal de 2:14:43; mientras que la tercera plaza fue para la belga Chloe Herbiet con 2:20:38. La primera española en meta fue Meritxell Soler, que acabó novena con un crono de 2:23:49, su mejor marca personal y que la sitúa como la tercera mejor española de todos los tiempos.

La atleta keniana Joyciline Jepkosgei confesó que el recorrido del Maratón de Valencia "es perfecto para hacer grandes cronos".

"Me había preparado muy bien y, desde el principio, sabía que podía ser un gran día. La gente anima mucho y es todo un impulso. Estoy muy feliz porque Valencia se me ha vuelto a dar muy bien y por lograr la mejor marca mundial del año. El recorrido es perfecto para hacer grandes cronos, como ya demostré en el Medio Maratón Valencia de 2017", indicó la atleta keniata.

"Cuando he roto la carrera, me he encontrado fuerte y he visto que podía correr a ritmo de 2:02. Por ello, he recuperado tiempo en los últimos kilómetros", explicó Joyciline Jepkosgei.

