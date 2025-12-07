Ciudad del Cabo, sede de un peculiar torneo de ajedrez submarino

Si jugar una partida de ajedrez requiere de grandes dosis de concentración, qué decir si la partida se juega debajo del agua. En Ciudad del Cabo (Sudáfrica) se ha celebrado el Diving Chess Competition, un torneo de ajedrez submarina donde el tablero y las piezas estaban fabricadas con un material especial para impedir que saliera a flote, y una base magnética para que no se movieran de su posición. Hans Niemann se llevó la corona tras imponerse a sus rivales.

"Simplemente presioné, jugué bien y todo salió a la perfección", explica Hans Niemann, gran maestro de ajedrez.

Los turnos no iban por tiempo, sino que empezaban una vez que el participante se sumergía en la piscina, y terminaba cuando salía a tomar aire, por eso Niemann jugaba su estrategia de aguantar el máximo tiempo posible.

"Me di cuenta de que podía aguantar más tiempo bajo el agua. Así que en algunos momentos me tomaba mi tiempo porque podía aguantar la respiración", afirma Hans Niemann.

"Me sentía cómodo presionando a mis oponentes anticipándome a sus movimientos

De lo que se quejaba el campeón es de que los 110 centímetros que había de la superficie al tablero, eran pocos. "Teniendo en cuenta lo poco profunda que es la piscina, todos lo tienen bastante fácil, ya que no es un ejercicio tan agotador físicamente", señala Niemann.

Y cuando no era su turno, ganaba ventaja metiendo el rostro en el agua para divisar la jugada de su oponente. "Me sentía cómodo presionando a mis oponentes anticipándome a sus movimientos, miraba hacia abajo para poder responder a sus jugadas", apunta Niemann.

Fabiano Caruana fue el segundo clasificado de un torneo en el que es imprescindible contener la respiración, no solo por la tensión de las partidas.

