Así es Casa 47: los alquileres asequibles de la nueva entidad estatal con una inversión de 13.000 millones

Este jueves, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez presentaba Casa 47, la nueva sociedad estatal con la que el Gobierno pretende ampliar de forma significativa la oferta de vivienda en alquiler asequible en España.

La nueva empresa pública de vivienda recibe este nombre en línea con el artículo 47 de la Constitución, que dice textualmente que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada".

Según ha explicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana en una entrevista en La Vanguardia: "Se invertirán 13.000 millones de euros en los próximos diez años en Casa 47, con un desembolso de 1.300 millones cada año, empezando en 2026".

En dicha entrevista, Isabel Rodríguez ha asegurado que los fondos para el arranque de la empresa "ya están consignados" pese a la prórroga presupuestaria, y que los recursos para el arranque en 2026, "ya están ubicados" para que Casa 47 pueda empezar su actividad en enero.

Así funcionará Casa 47

Casa 47 ha sido presentada esta semana, y en sus primeros meses, la entidad lanzará una oferta pública de compra de 100 millones de euros, con el objetivo de incrementar el parque público y acelerar la disponibilidad destinadas al alquiler asequible.

La Ministra ha anunciado que los contratos que firme esta entidad "podrán ser de hasta 75 años" y el precio del alquiler "no podrá superar el 30% de la renta media del territorio". Una medida que busca blindar la accesibilidad para los hogares con ingresos medios y bajos.

Además, Casa 47 tiene una vocación global: "Para llegar al máximo número de personas, sus ofertas se dirigirán al conjunto de la clase media y trabajadora, el 60% de la población que cobra rentas situadas entre 2 y 7,5 veces el IPREM. A las rentas inferiores, se les apoyará a través de la vivienda social, y las personas con rentas superiores, se entiende que no deben tener problemas para acceder al mercado", ha detallado Isabel Rodríguez.

Un parque público de vivienda con estándares europeos

Según ha explicado la Ministra, en lo que va de año, la entidad "ha licitado" la redacción de proyectos para más de 1.600 viviendas distribuidas por todo el territorio español, y próximamente lanzará una oferta pública de compra de 100 millones de euros para seguir ampliando el parque público de vivienda. Además, la entidad ha desbloqueado obras de urbanización de gran impacto en ciudades como Sevilla, Ibiza o Valencia, y próximamente se sumarán Málaga y Madrid.

Un esfuerzo de Casa 47, que ayudará a poner fin al carácter estructural de la crisis de la vivienda, y permitirá crear un nuevo parque público que sitúe a España en estándares europeos (8%).

