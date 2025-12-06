Mundial Fútbol 2026
Calendario oficial del Mundial 2026: sedes, fechas y horarios de los 104 partidos
La FIFA desvela el calendario al detalle del Mundial de Fútbol 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
Un día después del esperado sorteo de la fase final del Mundial 2026, la FIFA ha desvelado el calendario al completo con todos los días, horarios y sedes de los 104 partidos que servirán para coronar al próximo campeón del mundo. La selección española, encuadrada en el Grupo H, jugará sus tres partidos los días 15, 21 y 26 de junio ante Cabo Verde (18:00 horas), Arabia Saudí (18:00 horas y Uruguay (03:00 horas).
Argentina, actual campeona del mundo, arrancará la defensa del título en Kansas, frente Argelia. Seis días más tarde se medirá a Austria en Dallas, el mismo lugar donde completará la fase de grupos, contra Jordania, el 27 de junio.
Francia, subcampeona del mundo y otra de las favoritas a ganar el Mundial 2026, debutará contra Senegal en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Nueva York y después jugará ante un rival de la repesca, en la segunda jornada, en Filadelfia. El duelo entre Erling Haaland y Kylian Mbappe ha quedado emplazado al 26 de junio, en el Gillette Stadium de Boston, en la última fecha del Grupo I.
Calendario fase grupos Mundial 2026
Jueves, 11 de junio 2026
15:00 - México vs Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México
22:00 - República de Corea vs Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda - Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes, 12 de junio 2026
15:00 - Canadá vs Italia/Nigeria/Gales/Bosnia - Grupo B - Toronto Stadium
21:00 - Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D - Los Angeles Stadium
Sábado, 13 de junio 2026
15:00 - Catar vs Suiza - Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium
18:00 - Brasil vs Marruecos - Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium
21:00 - Haití vs Escocia - Grupo C - Boston Stadium
00:00 - Australia vs Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo - Grupo D - BC Place Vancouver
Domingo, 14 de junio 2026
13:00 - Alemania vs Curazao - Grupo E - Houston Stadium
16:00 - Países Bajos vs Japón – Grupo F - Dallas Stadium
19:00 - Costa del Marfil vs Ecuador – Grupo E - Philadelphia Stadium
22:00 - Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs Túnez - Grupo F - Estadio Monterrey
Lunes, 15 de junio 2026
12:00 - España vs Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium
15:00 - Bélgica vs Egipto – Grupo G - Seattle Stadium
18:00 - Arabia Saudí vs Uruguay – Grupo H - Miami Stadium
21:00 - Irán vs Nueva Zelanda – Grupo G - Los Angeles Stadium
Martes, 16 de junio 2026
15:00 - Francia vs Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium
18:00 - Irak/Bolivia/Surinam vs Noruega – Grupo I - Boston Stadium
21:00 - Argentina vs Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium
00:00 - Austria vs Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Miércoles, 17 de junio 2026
13:00 - Portugal vs Jamaica/RD de Congo/Nueva Caledonia – Grupo K - Houston Stadium
16:00 - Inglaterra vs Croacia – Grupo L - Dallas Stadium
19:00 - Ghana vs Panamá – Grupo L - Toronto Stadium
22:00 - Uzbekistán vs Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México
Jueves, 18 de junio 2026
12:00 - Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs Sudáfrica - Grupo A - Atlanta Stadium
15:00 - Suiza vs Italia/Irlanda/Gales/Bosnia – Grupo B - Los Angeles Stadium
18:00 - Canadá vs Catar – Grupo B - BC Place Vancouver
21:00 - México vs República de Corea - Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes, 19 de junio 2026
15:00 - Estados Unidos vs Australia – Grupo D - Seattle Stadium
18:00 - Escocia vs Marruecos – Grupo C - Boston Stadium
21:00 - Brasil vs Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium
00:00 - Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
Sábado, 20 de junio 2026
13:00 - Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F - Houston Stadium
16:00 - Alemania vs Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium
22:00 - Ecuador vs Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium
00:00 - Túnez vs Japón – Grupo F - Estadio Monterrey
Domingo, 21 de junio 2026
12:00 - España vs Arabia Saudí – Grupo H - Atlanta Stadium
15:00 - Bélgica vs Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium
18:00 - Uruguay vs Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium
21:00 - Nueva Zelanda vs Egipto – Grupo G - BC Place Vancouver
Lunes, 22 de junio 2026
13:00 - Argentina vs Austria – Grupo J - Dallas Stadium
17:00 - Francia vs Irak/Bolivia/Surinam – Grupo I - Philadelphia Stadium
20:00 - Noruega vs Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium
23:00 - Jordania vs Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Martes, 23 de junio 2026
13:00 - Portugal vs Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium
16:00 - Inglaterra vs Ghana – Grupo L - Boston Stadium
19:00 - Panamá vs Croacia – Grupo L - Toronto Stadium
22:00 - Colombia vs RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia – Grupo K - Estadio Guadalajara
Miércoles, 24 de junio 2026
15:00 - Suiza vs Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver
15:00 - Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia vs Catar – Grupo B - Seattle Stadium
18:00 - Brasil vs Escocia – Grupo C - Miami Stadium
18:00 - Marruecos vs Haití – Grupo C - Atlanta Stadium
21:00 - Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs México – Grupo A - Estadio Ciudad de México
21:00 - Sudáfrica vs República de Corea – Grupo A - Estadio Monterrey
Jueves, 25 de junio 2026
16:00 - Curazao vs Costa de Marfil – Grupo E - Philadelphia Stadium
16:00 - Ecuador vs Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium
19:00 - Japón vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F - Dallas Stadium
19:00 - Túnez vs Países Bajos – Grupo F - Kansas City Stadium
22:00 - Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Estados Unidos – Grupo D - Los Angeles Stadium
22:00 - Paraguay vs Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
Viernes, 26 de junio 2026
15:00 - Noruega vs Francia – Grupo I - Boston Stadium
15:00 - Senegal vs Irak/Bolivia/Surinam – Grupo I - Toronto Stadium
20:00 - Cabo Verde vs Arabia Saudí – Grupo H - Houston Stadium
20:00 - Uruguay vs España – Grupo H - Estadio Guadalajara
23:00 - Egipto vs Irán – Grupo G - Seattle Stadium
23:00 - Nueva Zelanda vs Bélgica – Grupo G - BC Place Vancouver
Sábado, 27 de junio 2026
17:00 - Panamá vs Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium
17:00 - Croacia vs Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium
19:30 - Colombia vs Portugal – Grupo K - Miami Stadium
19:30 - RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia vs Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium
22:00 - Argelia vs Austria – Grupo J - Kansas City Stadium
22:00 - Jordania vs Argentina – Grupo J - Dallas Stadium
Calendario al detalle por grupos del Mundial 2026
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E
Grupo F
Grupo G
Grupo H
Grupo I
Grupo J
Grupo K
Grupo L
Fechas y horarios de la fase de eliminatorias
Calendario completo Mundial 2026
