Mundial Fútbol 2026

Calendario oficial del Mundial 2026: sedes, fechas y horarios de los 104 partidos

La FIFA desvela el calendario al detalle del Mundial de Fútbol 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Imagen del calendario oficial del Mundial 2026

Imagen del calendario oficial del Mundial 2026Reuters

Un día después del esperado sorteo de la fase final del Mundial 2026, la FIFA ha desvelado el calendario al completo con todos los días, horarios y sedes de los 104 partidos que servirán para coronar al próximo campeón del mundo. La selección española, encuadrada en el Grupo H, jugará sus tres partidos los días 15, 21 y 26 de junio ante Cabo Verde (18:00 horas), Arabia Saudí (18:00 horas y Uruguay (03:00 horas).

Argentina, actual campeona del mundo, arrancará la defensa del título en Kansas, frente Argelia. Seis días más tarde se medirá a Austria en Dallas, el mismo lugar donde completará la fase de grupos, contra Jordania, el 27 de junio.

Francia, subcampeona del mundo y otra de las favoritas a ganar el Mundial 2026, debutará contra Senegal en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Nueva York y después jugará ante un rival de la repesca, en la segunda jornada, en Filadelfia. El duelo entre Erling Haaland y Kylian Mbappe ha quedado emplazado al 26 de junio, en el Gillette Stadium de Boston, en la última fecha del Grupo I.

Calendario fase grupos Mundial 2026

Jueves, 11 de junio 2026

15:00 - México vs Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México

22:00 - República de Corea vs Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda - Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 12 de junio 2026

15:00 - Canadá vs Italia/Nigeria/Gales/Bosnia - Grupo B - Toronto Stadium

21:00 - Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D - Los Angeles Stadium

Sábado, 13 de junio 2026

15:00 - Catar vs Suiza - Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium

18:00 - Brasil vs Marruecos - Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium

21:00 - Haití vs Escocia - Grupo C - Boston Stadium

00:00 - Australia vs Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo - Grupo D - BC Place Vancouver

Domingo, 14 de junio 2026

13:00 - Alemania vs Curazao - Grupo E - Houston Stadium

16:00 - Países Bajos vs Japón – Grupo F - Dallas Stadium

19:00 - Costa del Marfil vs Ecuador – Grupo E - Philadelphia Stadium

22:00 - Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs Túnez - Grupo F - Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio 2026

12:00 - España vs Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium

15:00 - Bélgica vs Egipto – Grupo G - Seattle Stadium

18:00 - Arabia Saudí vs Uruguay – Grupo H - Miami Stadium

21:00 - Irán vs Nueva Zelanda – Grupo G - Los Angeles Stadium

Martes, 16 de junio 2026

15:00 - Francia vs Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium

18:00 - Irak/Bolivia/Surinam vs Noruega – Grupo I - Boston Stadium

21:00 - Argentina vs Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium

00:00 - Austria vs Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles, 17 de junio 2026

13:00 - Portugal vs Jamaica/RD de Congo/Nueva Caledonia – Grupo K - Houston Stadium

16:00 - Inglaterra vs Croacia – Grupo L - Dallas Stadium

19:00 - Ghana vs Panamá – Grupo L - Toronto Stadium

22:00 - Uzbekistán vs Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio 2026

12:00 - Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs Sudáfrica - Grupo A - Atlanta Stadium

15:00 - Suiza vs Italia/Irlanda/Gales/Bosnia – Grupo B - Los Angeles Stadium

18:00 - Canadá vs Catar – Grupo B - BC Place Vancouver

21:00 - México vs República de Corea - Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio 2026

15:00 - Estados Unidos vs Australia – Grupo D - Seattle Stadium

18:00 - Escocia vs Marruecos – Grupo C - Boston Stadium

21:00 - Brasil vs Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium

00:00 - Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Sábado, 20 de junio 2026

13:00 - Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F - Houston Stadium

16:00 - Alemania vs Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium

22:00 - Ecuador vs Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium

00:00 - Túnez vs Japón – Grupo F - Estadio Monterrey

Domingo, 21 de junio 2026

12:00 - España vs Arabia Saudí – Grupo H - Atlanta Stadium

15:00 - Bélgica vs Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium

18:00 - Uruguay vs Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium

21:00 - Nueva Zelanda vs Egipto – Grupo G - BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio 2026

13:00 - Argentina vs Austria – Grupo J - Dallas Stadium

17:00 - Francia vs Irak/Bolivia/Surinam – Grupo I - Philadelphia Stadium

20:00 - Noruega vs Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium

23:00 - Jordania vs Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Martes, 23 de junio 2026

13:00 - Portugal vs Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium

16:00 - Inglaterra vs Ghana – Grupo L - Boston Stadium

19:00 - Panamá vs Croacia – Grupo L - Toronto Stadium

22:00 - Colombia vs RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia – Grupo K - Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio 2026

15:00 - Suiza vs Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver

15:00 - Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia vs Catar – Grupo B - Seattle Stadium

18:00 - Brasil vs Escocia – Grupo C - Miami Stadium

18:00 - Marruecos vs Haití – Grupo C - Atlanta Stadium

21:00 - Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs México – Grupo A - Estadio Ciudad de México

21:00 - Sudáfrica vs República de Corea – Grupo A - Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio 2026

16:00 - Curazao vs Costa de Marfil – Grupo E - Philadelphia Stadium

16:00 - Ecuador vs Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium

19:00 - Japón vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F - Dallas Stadium

19:00 - Túnez vs Países Bajos – Grupo F - Kansas City Stadium

22:00 - Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Estados Unidos – Grupo D - Los Angeles Stadium

22:00 - Paraguay vs Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Viernes, 26 de junio 2026

15:00 - Noruega vs Francia – Grupo I - Boston Stadium

15:00 - Senegal vs Irak/Bolivia/Surinam – Grupo I - Toronto Stadium

20:00 - Cabo Verde vs Arabia Saudí – Grupo H - Houston Stadium

20:00 - Uruguay vs España – Grupo H - Estadio Guadalajara

23:00 - Egipto vs Irán – Grupo G - Seattle Stadium

23:00 - Nueva Zelanda vs Bélgica – Grupo G - BC Place Vancouver

Sábado, 27 de junio 2026

17:00 - Panamá vs Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium

17:00 - Croacia vs Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium

19:30 - Colombia vs Portugal – Grupo K - Miami Stadium

19:30 - RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia vs Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium

22:00 - Argelia vs Austria – Grupo J - Kansas City Stadium

22:00 - Jordania vs Argentina – Grupo J - Dallas Stadium

Calendario al detalle por grupos del Mundial 2026

Grupo A

Calendario Grupo A del Mundial 2026
Calendario Grupo A del Mundial 2026 | Reuters

Grupo B

Calendario Grupo B del Mundial 2026
Calendario Grupo B del Mundial 2026 | Reuters

Grupo C

Calendario Grupo C del Mundial 2026
Calendario Grupo C del Mundial 2026 | Reuters

Grupo D

Calendario Grupo D del Mundial 2026
Calendario Grupo D del Mundial 2026 | Reuters

Grupo E

Calendario Grupo E del Mundial 2026
Calendario Grupo E del Mundial 2026 | Reuters

Grupo F

Calendario Grupo F del Mundial 2026
Calendario Grupo F del Mundial 2026 | Reuters

Grupo G

Calendario Grupo G del Mundial 2026
Calendario Grupo G del Mundial 2026 | Reuters

Grupo H

Calendario Grupo H del Mundial 2026
Calendario Grupo H del Mundial 2026 | Reuters

Grupo I

Calendario Grupo I del Mundial 2026
Calendario Grupo I del Mundial 2026 | Reuters

Grupo J

Calendario Grupo J del Mundial 2026
Calendario Grupo J del Mundial 2026 | Reuters

Grupo K

Calendario Grupo K del Mundial 2026
Calendario Grupo K del Mundial 2026 | Reuters

Grupo L

Calendario Grupo L del Mundial 2026
Calendario Grupo L del Mundial 2026 | FIFA

Fechas y horarios de la fase de eliminatorias

Calendario fase del k.o. del Mundial 2026
Calendario fase del k.o. del Mundial 2026 | Reuters

Calendario completo Mundial 2026

