El mayor premio en la historia del tenis: el dinero que se llevarán Alcaraz o Sinner si ganan el US Open

El prestigioso título del US Open, el número 1 del mundo... y el premio más jugoso en la historia del tenis. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se jugarán este domingo todo lo habido y por haber en la pista Arthur Ashe.

El Grand Slam estadounidense repartirá en la edición de 2025 el mayor premio económico en la historia de este deporte, y es que el tenis, en cuanto a los montantes económicos, se supera casi mes tras mes. Ya en el último Wimbledon la organización dio el que hasta entonces era el mayor premio de siempre en un major.

Sinner, ganador de Wimbledon 2025 se llevó 3.462.300 de euros y Alcaraz, por su parte, se adjudicó 1.754.232 de euros. Por ejemplo, meses antes, el murciano ganó 2,55 millones de euros por retener su corona en Roland Garros.

De nuevo... el mayor premio en la historia del tenis

Esta vez, el US Open dará al ganador la increíble cifra de 5 millones de dólares, lo que equivale a 4.250.000 de euros, y el finalista tendrá asegurado nada más y nada menos que 2.125.000, apenas 400.000 euros menos de los que ganó Charlie por levantar la Copa de Mosqueteros en París.

Reparto de premios económicos por ronda en el US Open

Ganador: 4.250.000€

Subcampeón: 2.125.000€

Semifinalistas: 1.071.000€

Cuartofinalistas: 561.000€

Octavos de final: 340.000€

Dieciseisavos de final: 201.450€

Ronda de 64: 130.900€

Ronda de 128: 93.500€

En total, el major de Flushing Meadows repartirá un total de 90 millones de dólares por los 75 del año pasado, con un aumento del 20%.

El récord inédito que busca Alcaraz

En la final de hoy y por si no fuera suficiente, Alcaraz tiene otro aliciente más, y no es otro que convertirse en el primer tenista de la historia en ganar el US Open sin perder ni un solo set durante el torneo. Antes, pero en otros majors, lo hicieron Rosewall, Nastase, Borg (x3), Federer (x2) y Nadal (x4).

Hora y dónde ver la final del US Open en directo

Por otra parte, gran final del US Open 2025 entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se disputará hoy domingo 7 de septiembre a las 20:00h (horario peninsular español) en la pista central Arthur Ashe y podrás seguirla en directo con el minuto a minuto y la última hora de la previa, la final y el resultado en la página web de Antena 3 Deportes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com