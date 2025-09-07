Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

US Open 2025

El mayor premio en la historia del tenis: el dinero que se llevarán Alcaraz o Sinner si ganan el US Open

En un 2025 de récords, el US Open pondrá en juego el mayor premio de la historia de este deporte, ¿cuánto ganará el ganador y el finalista este domingo?

Carlos Alcaraz, finalista del US Open

Carlos Alcaraz, finalista del US OpenGetty

Publicidad

El prestigioso título del US Open, el número 1 del mundo... y el premio más jugoso en la historia del tenis. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se jugarán este domingo todo lo habido y por haber en la pista Arthur Ashe.

El Grand Slam estadounidense repartirá en la edición de 2025 el mayor premio económico en la historia de este deporte, y es que el tenis, en cuanto a los montantes económicos, se supera casi mes tras mes. Ya en el último Wimbledon la organización dio el que hasta entonces era el mayor premio de siempre en un major.

Sinner, ganador de Wimbledon 2025 se llevó 3.462.300 de euros y Alcaraz, por su parte, se adjudicó 1.754.232 de euros. Por ejemplo, meses antes, el murciano ganó 2,55 millones de euros por retener su corona en Roland Garros.

De nuevo... el mayor premio en la historia del tenis

Esta vez, el US Open dará al ganador la increíble cifra de 5 millones de dólares, lo que equivale a 4.250.000 de euros, y el finalista tendrá asegurado nada más y nada menos que 2.125.000, apenas 400.000 euros menos de los que ganó Charlie por levantar la Copa de Mosqueteros en París.

Reparto de premios económicos por ronda en el US Open

  • Ganador: 4.250.000€
  • Subcampeón: 2.125.000€
  • Semifinalistas: 1.071.000€
  • Cuartofinalistas: 561.000€
  • Octavos de final: 340.000€
  • Dieciseisavos de final: 201.450€
  • Ronda de 64: 130.900€
  • Ronda de 128: 93.500€

En total, el major de Flushing Meadows repartirá un total de 90 millones de dólares por los 75 del año pasado, con un aumento del 20%.

El récord inédito que busca Alcaraz

En la final de hoy y por si no fuera suficiente, Alcaraz tiene otro aliciente más, y no es otro que convertirse en el primer tenista de la historia en ganar el US Open sin perder ni un solo set durante el torneo. Antes, pero en otros majors, lo hicieron Rosewall, Nastase, Borg (x3), Federer (x2) y Nadal (x4).

Hora y dónde ver la final del US Open en directo

Por otra parte, gran final del US Open 2025 entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se disputará hoy domingo 7 de septiembre a las 20:00h (horario peninsular español) en la pista central Arthur Ashe y podrás seguirla en directo con el minuto a minuto y la última hora de la previa, la final y el resultado en la página web de Antena 3 Deportes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El Israel Premier Tech borra el nombre del país del maillot de sus ciclistas: "En vista de la naturaleza peligrosa..."

Ciclista del Israel - Premier Tech

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz, finalista del US Open

El mayor premio en la historia del tenis: el dinero que se llevarán Alcaraz o Sinner si ganan el US Open

Carlos Alcaraz y Roger Federer en la Laver Cup 2024

Carlos Alcaraz revela antes de la final del US Open el consejo que le dio Federer: "Me dijo que no piense..."

Cristiano Ronaldo y Joao Cancelo

El homenaje de Cristiano y Joao Cancelo a Diogo Jota: ¡CR7 marcó en el 21', dorsal que llevaba Jota con Portugal!

Ciclista del Israel - Premier Tech
Vuelta a España 2025

El Israel Premier Tech borra el nombre del país del maillot de sus ciclistas: "En vista de la naturaleza peligrosa..."

Carla Maronda
Hípica

Carla Maronda, la amazona que volvió a montar tras perder sus cuatro extremidades: "Le dijeron a mi padre que se despidiera de mí"

Fernando Alonso durante la clasificación del GP de Monza
GP de Monza

Fernando Alonso hace lo imposible en Monza, 8º, en otra hazaña de Verstappen

El asturiano exprimió el Aston Martin y tiró de rebufos para meterse en una nueva Q3 y salir por delante de Hamilton, Tsunoda y los Williams. Stroll fue 17º y Sainz 13º. La pole, para un sublime Max.

Antena 3 Deportes (06-09-25) Carlos Alcaraz destroza a Novak Djokovic y se mete en la final del US Open (4-6, 6-7, 2-6)
US Open

Carlos Alcaraz destroza a Novak Djokovic y se mete en la final del US Open (4-6, 6-7, 2-6)

El tenista murciano supera a Novak Djokovic en tres intensos sets y alcanza la segunda final del US Open de su carrera. Alcaraz peleará el domingo por su sexto grand slam y su segundo título en Flushing Meadows.

Carlos Alcaraz durante la semifinal del US Open 2025 ante Novak Djokovic

El espectacular récord que busca Carlos Alcaraz en la final del US Open: sería el primer tenista en conseguirlo

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, finalistas del US Open 2025

Carlos Alcaraz - Jannik Sinner: Horario y dónde ver la final del US Open en directo

Antena 3 Deportes (10-07-25) Luis Enrique: "Tengo el móvil lleno de mensajes de culés felicitándome"

Luis Enrique, hospitalizado tras un accidente en bicicleta

Publicidad