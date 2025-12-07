Lando Norris: "Es increíble, surrealista. He soñado con esto durante mucho, mucho tiempo"

Lando Norris tocó la gloria en Yas Marina, donde hizo realidad el sueño que ha perseguido durante mucho tiempo y con el que sueñan todos los pilotos. El piloto de McLaren de 26 años se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 en la última carrera del año y se convirtió en el undécimo británico en lograr la corona en la máxima competición del automovilismo.

"Es increíble, es surrealista. He soñado con esto durante mucho, mucho tiempo", aseguró con lágrimas en los ojos un Norris que reclamó la corona de la F1 tras finalizar tercero en el GP de Abu Dhabi, carrera que ganó Max Verstappen.

"En una temporada siempre hay altibajos pero nada importa si acabas ganando; y yo lo he hecho con un equipo increíble. Un equipo en el que llevo siete años", apuntó el nuevo campeón del mundo de F1.

"Hacía tiempo que no lloraba, no creía que fuese a llorar y lo he hecho. Es un viaje muy largo. Antes de nada, gracias a mis chicos, a toda la gente de McLaren, a mis padres... Ellos son los que me han apoyado desde el principio. Es increíble, ahora sé lo que siente Max, o un poco", señaló Norris sobre el asfalto de Yas Marina.

"Quiero darle la enhorabuena tanto a él (Verestappen) como a Oscar, mis rivales esta temporada. Ha sido un placer competir contra ellos, lo he disfrutado. Ha sido un año muy largo, pero lo hemos hecho. Estoy muy orgulloso", reconoció el de McLaren.

Lando Norris explicó sus sentimientos durante la carrera y mientras rodaba tercero, la posición en la que cruzó la bandera a cuadros y proclamarse campeón del mundo de F1.

"Un poco en todo. No puedes no pensar en ello, pero es una carrera larga y lo hemos visto muchas veces en la Fórmula 1, cualquier cosa puede pasar. He seguido empujando hasta a falta de dos o tres vueltas del final. Es lo que hemos tenido que hacer toda la temporada. Max ha estado intentando darnos caza toda la temporada y Oscar ha estado ahí hasta el final también. Me lo han puesto difícil", admitió Norris.

También habló del incidente con el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), que estuvo bajo investigación.

"No tenía ni idea, ni me importaba. Sabía que lo que había hecho estaba dentro de la legalidad, así que he intentado disfrutar del momento. No hay mucha gente en el mundo o en la Fórmula 1 que haya experimentado lo que he experimentado esta temporada. Estoy contento por todo el mundo más que por mí mismo", aseguró Lando Norris.

"Ha sido un viaje muy largo. McLaren y yo llevamos nueve años juntos. Hemos pasado momentos dificilísimos y momentos muy buenos. Para mí, poder devolverles algo... Es el primer Campeonato de Pilotos en muchos años, así que creo que he hecho lo que tenía que hacer. Estoy orgulloso de ello, pero aún estoy más orgulloso de todo el mundo, que espero que hayan llorado", finalizó Norris.