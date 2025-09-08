Carlos Alcaraz, minutos después de reconquistar Nueva York y asaltar el número 1 del mundo: "Mi límite es el cielo"

El murciano Carlos Alcaraz se ha proclamado campeón del Abierto de Estados Unidos por segunda vez en su carrera. Tras derrotar al italiano Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, el de El Palmar recupera el número 1 del mundo. Después de conquistar Roland Garros hace tres meses, se convierte en su segundo 'Grand Slam' de 2025 y el sexto de su carrera. En Antena 3 Noticias hemos podido hablar en exclusiva con Alcaraz tan solo instantes después de su gran victoria. Alcaraz asegura que su límite es "el cielo".

El número 1, el gran objetivo de Carlitos

Carlos Alcaraz asegura a nuestro compañero José Ángel Abad que recuperar el número 1 del mundo ha sido su principal objetivo desde principios de este 2025. Nos cuenta que "poder conseguir otro Grand Slam es un sentimiento único, estoy muy orgulloso de poder levantar otro US OPEN". No duda en que "es algo muy muy especial para mí".

Alcaraz se muestra imparable y lo tiene claro: "el cielo es mi límite". Además, no cesa en su intención de "llegar hasta donde podamos, vamos a trabajar para llegar lo más lejos posible, yo creo que eso es lo bonito, no saber cuál es el final, poner tu granito de arena lo mejor posible cada día para intentar llegar lo más lejos posible".

La presencia de Donald Trump "no ha influido"

Aunque la final del Abierto de Estados Unidos entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner comenzó con un retraso de 30 minutos por las medidas de seguridad debido a la asistencia del presidente Donald Trump, Alcaraz ha señalado que es algo que "no ha influido", sino que "es un privilegio para el torneo y para el tenis alguien como Donald Trump apoyando el torneo, apoyando el tenis y la verdad que yo creo que ha sido increíble", ha señalado.

Alcaraz agradece el cariño que recibe desde España

Finalmente, el murciano aprovechaba nuestro micrófono para "dar las gracias a todo el mundo que ha podido venir, y sobre todo a toda la gente que ha estado en casa quedándose hasta tarde o madrugando, se agradecer el apoyo y cariño que recibo siempre desde España".

