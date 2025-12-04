Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

Motor

Nani Roma, a por su tercer título en el Dakar: "El cáncer te mata o te refuerza, en mi caso salí reforzado"

Nani Roma participará en su 29º edición del Dakar e intentará ganarlo por tercera vez.

Nani Roma, a por su tercer título en el Dakar: "El cáncer te mata o te refuerza, en mi caso salí reforzado"

Nani Roma, a por su tercer título en el Dakar: "El cáncer te mata o te refuerza, en mi caso salí reforzado"

Publicidad

José María de Francisco Salamanca
Publicado:

Nani Roma participará en su 29º Dakar, el español no pudo correr en 2023 debido a un cáncer de vejiga que finalmente superó con éxito. Tiene en el palmarés un campeonato del Dakar en 2004 y otro campeonato en 2014, pero lo realmente asombroso es que el primero lo ganó en la categoría de motos y el segundo se volvió a hacer con el título pero en la categoría de coches.

Pero la motivación de Nani sigue intacta, "trabajo mucho, entreno mucho, me preparo mucho para el objetivo de ganar el Dakar", nos asegura en una entrevista. "Cuando me falte la motivación, lo dejaré", asegura Nani Roma a las puertas de un nuevo Dakar.

El golpe que le dio la vida en 2023 fue un punto de inflexión en su vida. "Yo creo que el cáncer te mata o te refuerza, en mi caso salí reforzado", comenta el bicampeón del Dakar.

Su vida no ha sido un camino de rosas, además de pasar por un cáncer de vejiga, tuvo la mala noticia del accidente que sufrió su hijo Marc, que le hizo perder la movilidad en las piernas, aunque gracias a la ayuda de un exoesqueleto ha vuelto a poder caminar.

"Me ha cambiado al perspectiva de la vida y me ha hecho mucho más fuerte", explica Nani Roma sobre el accidente de su hijo.

"Me preparo mucho para el objetivo de ganar el Dakar"

Desde que debutó a principio de los años 90, Roma ha convertido el rally Dakar en su vida. Ha demostrado a lo largo de su carrera un carácter incansable y una capacidad única para levantarse de las dificultades de la vida. Nada le ha frenado, primero sobre dos ruedas y después al volante de un coche, demostrando que le da igual conducir una moto que un coche.

A día de hoy su nombre está asociado a la esencia del rally: resilencia, sacrificio y una pasión que no se agota. En resumen, Nani Roma es uno de los grandes referentes del rally en España y en el resto del mundo

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Lolo Bocardo, de Cádiz a China a entrenar: "A los porteros los recibo con una chirigota"

De Cádiz a China a entrenar

Publicidad

Deportes

Alonso venció en 2006 con Renault

Fernando Alonso se reivindica: "Hace 19 años que el Mundial no lo gana el mejor"

India González, campeona del mundo de patinaje: "Voy a por más mundiales"

India González, oro sobre patines a los 16 años: "Voy a por más mundiales"

Nani Roma, a por su tercer título en el Dakar: "El cáncer te mata o te refuerza, en mi caso salí reforzado"

Nani Roma, a por su tercer título en el Dakar: "El cáncer te mata o te refuerza, en mi caso salí reforzado"

Trent Alexander-Arnold, en el momento de marcharse lesionado en San Mamés
Real Madrid

Trent Alexander-Arnold, más de dos meses de baja y adiós al fútbol hasta 2026

Eleni Xenaki enciende el pebetero con la llama olímpica en el Estadio Panathinaikó
Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La llama olímpica ya va camino de Italia tras su encendido en Grecia: "Hoy es un día mágico"

Lubo Penev, en un partido con el Atlético de Madrid
Fútbol

Preocupación por Lubo Penev, leyenda del Valencia y Atlético: "Ha perdido 30 kilos en un mes"

El exfutbolista búlgaro se encuentra hospitalizado de urgencia en estado grave por un cáncer de riñón avanzado.

Kylian Mbappé celebra un gol en San Mamés
LaLiga EA Sports

Del infierno al cielo en un año: San Mamés, el escenario que confirma la brutal mutación de Mbappé

El delantero francés, que hace un año tocaba fondo en San Mamés, ofreció una antológica exhibición con dos goles y una asistencia ante el Athletic. Su primer gol fue una obra maestra.

El trofeo de la Copa del Rey en un sorteo

Sorteo Copa del Rey 2025 - 26: Día, hora y equipos clasificados para los 1/16 de final

El saludo entre Xabi Alonso y Vinícius en San Mamés

Xabi Alonso: "Ha sido probablemente el partido más redondo de la temporada"

Donald Trump con el trofeo de la Copa del Mundo

Trump no descarta redadas o detenciones de inmigrantes durante el Mundial 2026

Publicidad