Nani Roma, a por su tercer título en el Dakar: "El cáncer te mata o te refuerza, en mi caso salí reforzado"

Nani Roma participará en su 29º Dakar, el español no pudo correr en 2023 debido a un cáncer de vejiga que finalmente superó con éxito. Tiene en el palmarés un campeonato del Dakar en 2004 y otro campeonato en 2014, pero lo realmente asombroso es que el primero lo ganó en la categoría de motos y el segundo se volvió a hacer con el título pero en la categoría de coches.

Pero la motivación de Nani sigue intacta, "trabajo mucho, entreno mucho, me preparo mucho para el objetivo de ganar el Dakar", nos asegura en una entrevista. "Cuando me falte la motivación, lo dejaré", asegura Nani Roma a las puertas de un nuevo Dakar.

El golpe que le dio la vida en 2023 fue un punto de inflexión en su vida. "Yo creo que el cáncer te mata o te refuerza, en mi caso salí reforzado", comenta el bicampeón del Dakar.

Su vida no ha sido un camino de rosas, además de pasar por un cáncer de vejiga, tuvo la mala noticia del accidente que sufrió su hijo Marc, que le hizo perder la movilidad en las piernas, aunque gracias a la ayuda de un exoesqueleto ha vuelto a poder caminar.

"Me ha cambiado al perspectiva de la vida y me ha hecho mucho más fuerte", explica Nani Roma sobre el accidente de su hijo.

"Me preparo mucho para el objetivo de ganar el Dakar"

Desde que debutó a principio de los años 90, Roma ha convertido el rally Dakar en su vida. Ha demostrado a lo largo de su carrera un carácter incansable y una capacidad única para levantarse de las dificultades de la vida. Nada le ha frenado, primero sobre dos ruedas y después al volante de un coche, demostrando que le da igual conducir una moto que un coche.

A día de hoy su nombre está asociado a la esencia del rally: resilencia, sacrificio y una pasión que no se agota. En resumen, Nani Roma es uno de los grandes referentes del rally en España y en el resto del mundo

