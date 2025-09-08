Donald Trump, abucheado durante la final del US Open: "Es un privilegio tenerle aquí", dice Alcaraz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este domingo abucheos y algunos aplausos por parte de los asistentes de la final entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz del US Open.

El estadio vibró cuando la cámara apuntó al mandatario al final del primer set; muchos se levantaron de sus sitios para abuchear con el pulgar para abajo, mientras que otros, en menos cantidad, optaron por aplaudir al magnate.

Casi una hora de retraso

La presencia de Trump, que vio el partido desde el palco principal del Estadio Arthur Ashe tras ser invitado por la lujosa marca de relojes suiza Rolex, hizo que el partido empezara con un retraso de casi una hora por un refuerzo de las medidas de seguridad, que contaba con un doble control del Servicio Secreto y de otras agencias federales en las entradas del complejo deportivo y del estadio.

Trump, neoyorquino de nacimiento, fue hace años un pilar del Abierto de Estados Unidos, pero no había asistido al último Grand Slam de la temporada desde que fue abucheado en un partido de cuartos de final en septiembre de 2015, al poco de lanzar su primera campaña presidencial.

"El fascismo debe detenerse"

La presencia del mandatario norteamericano en Flushing Meadows provocó que se convocara una protesta en su contra fuera de las instalaciones por la organización Rechazar el Fascismo en Nueva York: "Trump amenaza con enviar tropas federales y la Guardia Nacional a Nueva York, Chicago y otras ciudades lideradas por demócratas, desatando la violencia racista y supremacista blanca contra nuestras comunidades. Así es el fascismo y debe detenerse antes de que sea demasiado tarde", aseguró la organización en un comunicado.

Alcaraz: "Es un privilegio"

"No ha influido", explicó Alcaraz a José Ángel Abad en la entrevista con Antena 3 Noticias sobre la presencia del presidente de Estados Unidos en la grada. "Es un privilegio para el torneo y para el tenis tener alguien como Donald Trump apoyando el torneo, apoyando el tenis y la verdad que yo creo que ha sido increíble", dijo el murciano.

Springsteen, Curry o Guardiola

Lo cierto es que las gradas de la Arthur Ashe estuvieron hasta arriba de celebridades como Bruce Springsteen, Stephen Curry, Danny DeVito, Lindsay Lohan, Pep Guardiola o Sergio García.

La mayor cantidad de aplausos se los llevó el Boss, pero Springsteen no fue el único músico que decidió ir a Queen's para ver esta lucha por el número 1 del tenis entre el español y el italiano, ya que también asistieron la cantante P!nk, el rapero Usher y el cantante Sting, quien se sentó junto a Shaggy.

Entre las estrellas de Hollywood, DeVito y Lohan también fueron arropados con un cálido aplauso por los asistentes al estadio cuando les apuntó la cámara.

Tampoco se perdieron el gran evento deportivo los actores Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Kevin Hart, Michael J. Fox o las hermanas Dakota y Ellen Fanning.

Entre los famosos de la pequeña pantalla destacaron Courteney Cox, Debra Messing y los actores de 'The Office' BJ Novak, Mindy Kaling y John Krasinski -este último asistió junto a su esposa, la también actriz, Emily Blunt-.

Aparte del jugador de baloncesto Curry, en el mundo del deporte también destacaba la presencia del golfista Sergio García o del entrenador Pep Guardiola.

