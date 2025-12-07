Detenido por robar la bicicleta de 20.000 euros del piloto de MotoGP Jorge Martín en Cheste

La temporada de Jorge Martín no ha sido nada fácil. Martín no pudo completar el fin de semana del GP en la Comunidad Valenciana por una lesión en el hombro. Pero aparte de no cerrar la temporada como le hubiese gustado, el campeón del mundo del 2024 se fue del circuito como protagonista de un robo. Tal y como ha adelantado el diario 'Las Provincias', un ladrón se apoderó de la bicicleta del piloto madrileño, de la marca Pinarello, valorada en unos 20.000 euros y de la cual solo existen dos modelos en todo el mundo.

Tras estos hechos, el piloto de Moto GP presentó la pertinente denuncia y poco después, la seguridad privada del circuito comenzó a revisar las cámaras de videovigilancia para poder localizar el momento exacto en el que el ladrón se apoderó de la bicicleta e identificar al autor de este robo.

Un tiempo después, la Guardia Civil ha dado con el hombre que había robado la exclusiva bicicleta.

El ladrón que robó la bicicleta a Jorge Martín estaba siendo investigado por haber sustraído un vehículo a motor de un concesionario

La Guardia Civil ha detenido en Madrid al hombre de 44 años en su domicilio. La bicicleta sustraída es un modelo muy exclusivo, del cual existen dos en el mundo y que tiene una valoración de entre 15.000 y 20.000 euros.

Durante la investigación previa, se comprobaron las imágenes de seguridad no solo del circuito, sino también de instalaciones cercanas. Entre ellas, las cámaras de vigilancia de una gasolinera cercana al circuito donde una persona entró con la bicicleta mientras se hacía pasar por personal de una de las escuderías de competición.

Los agentes encontraron a la persona que podría haber cometido el robo. Se trataba de un hombre con domicilio en Madrid y sobre el que pesaban antecedentes por delitos contra el patrimonio. Además, se encontraba de permiso penitenciario.

Ese mismo hombre estaba siendo investigado por haber sustraído un vehículo a motor de un concesionario de coches. Para su detención, los agentes pudieron comprobar a través de cámaras y de testigos que portaba la bicicleta extrayéndola de la zona de motor-home el día que desapareció.

Finalmente, ha sido localizado esta semana en un barrio de Madrid. La investigación ha sido llevada a cabo por guardias civiles del Equipo de Policía Judicial de Ribarroja en coordinación con el Puesto Principal de Majadahonda. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena número 2, de Valencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.