Un pueblo de Burgos ofrece el bar y una vivienda por 50 euros

José María es un vecino de Santa María Ribarredonda, pueblo de Burgos. No vive en el municipio todos los días del año, pero lo frecuenta muy a menudo. Cuando José María va al pueblo le gusta seguir su propia rutina. Levantarse por la mañana, hacer un poco de ejercicio dando un paseo matutino e ir al bar. "A eso de las 12:30 o 13:00 voy a tomar un vinito", nos cuenta. Ahora su rutina ha cambiado, el bar lleva días cerrado. "Es una sensación de tristeza y de aburrimiento, sales a la calle y ves todo cerrado", apunta.

La anterior inquilina acaba de dejar el bar por jubilación. "La anterior inquilina se jubila, el día 30 terminó", afirma Gladis Peñaloza, Alcaldesa Santa María Ribarredonda.

No llevan muchos días sin bar, pero los mismos vecinos aseguran que ese comercio es la alegría del pueblo. "El bar es el pulmón del pueblo. Sin bar, no hay vida", asegura Rafael María Martinez, Teniente Alcalde del municipio.

Por ello, han decidido empezar una puja en la que se ofrece llevar el bar y una vivienda que se encuentra encima del comercio. "Se empieza por 50 euros y el máximo para pujar es de 150, de ese precio no puede subir. Por la vivienda no se cobra nada", cuenta Gladis.

Por otro lado, ofrecen también dos subvenciones para el pago de la luz y de pellets. En este caso, la subvención de la luz es hasta el mes de marzo y la de pellets hasta abril.

Cada candidato debe cumplir una serie de requisitos. Desde el Ayuntamiento piden la vida laboral para demostrar que la persona que se presente tenga experiencia en hostelería. Además, se proporcionarán puntos por una serie de requisitos extra y opcionales. "Es como un partido de liga, el que más puntos da es el que se lo queda. Por ejemplo, nosotros establecemos un horario de apertura. Si la persona que lleve el bar está dispuesta a aumentar ese horario de apertura recibe puntos por cada hora. También damos puntos por empadronamiento, por tener certificados relacionados con la hostelería", señala Rafael. El máximo que se puede tener por la puja se realizará el próximo martes por la mañana. Toda esta iniciativa se ha realizado únicamente con el objetivo de que los vecinos no pierdan este espacio. De hecho, el único espacio que tienen en el pueblo en el que poder sociabilizar entre ellos.

