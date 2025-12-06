Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Nico Aubert sobrevuela Andalucía de oeste a este y sin asistencias: "Unas vistas privilegiadas"

La última aventura de Nico Aubert le ha llevado a sobrevolar Andalucía con su paramotor. Un viaje de 1.000 kilómetros, sin asistencia y durante cuatro días.

Nico Aubert y su vuelo sobre Andalucía

1.000 km en cuatro días sobrevolando Andalucía sin asistencia: la última aventura de Nico Aubert | Joaquín Albareda

Despegó en Punta Umbría (Huelva) y aterrizó en Estepona (Málaga). Más de 1.000 kilómetros en cuatro días para sobrevolar Andalucía de oeste a este, con unas vistas espectaculares. Así fue la última aventura de Nico Aubert, experto piloto de paramotor.

"Me he encontrado con mucho terreno hostil, en el que no hay absolutamente nada. Si tenía algún problema, iba a ser una movida", explica Nico Aubert a Antena 3 Deportes.

En los cuatro días que duró su vuelo paraba para dormir y para repostar su paramotor, algo con lo que no daban crédito en las gasolinearas. "Me decían: estás loco", recuerda Nico Aubert sobre sus repostajes en algunas gasolineras.

Pasó algunos momentos tensos, como cuando atravesó una sierra cubierta por las nubes. "Si tienes cualquier parada en el motor, no ves lo que tienes debajo", apunta Aubert a Antena 3 Deportes.

La mayoría del tiempo voló en solitario, pero no pudo evitar que alguno tramos le acompañaran algunos pilotos de las diferentes zonas que atravesaba.

"Hay muchos pilotos de la zona que me conocen", asegura con naturalidad Nico Aubert.

Al final, tras 1.000 kilómetros en el aire durante cuatro días pudo llegar a Estepona, donde puso final a su última aventura por los cielos de Andalucía.

