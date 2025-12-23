Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

Rafael Louzán, sobre el 2026: "La segunda estrella de la selección es un sueño con el que todos podemos ilusionarnos"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) felicita la Navidad y habla sobre el "reto deportivo máximo" que le espera al fútbol español en 2026 en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Rafael Louz&aacute;n, en la reuni&oacute;n de la junta directiva de la Real Federaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de F&uacute;tbol

Rafael Louzán, en la reunión de la junta directiva de la Real Federación Española de FútbolEfe

Publicidad

Se acaba el 2025 y, en unos días, estrenaremos el 2026, un año que deportivamente se presenta apasionante para el mundo del fútbol. Y es que el próximo verano se celebrará el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, una cita que los amantes de este deporte esperan cada cuatro años con máxima ilusión. El torneo más importante del deporte rey coronará el próximo 19 de julio al nuevo campeón del mundo de fútbol, un trofeo que a día de hoy aún pertenece a la Argentina de Leo Messi. La selección española de fútbol, que cuenta con una estrella después del ganar el Mundial de Sudáfrica 2010, se presentará a la cita como una de las grandes favoritas y con el reto y la ilusión de abrochar una segunda estrella a su camiseta.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha felicitado la Navidad y el 2026 en un mensaje en el que ha hablado abiertamente del reto que supondrá para el fútbol español el Mundial del próximo verano.

"Encaramos el 2026 con un reto deportivo máximo, el Mundial que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. La segunda estrella de la selección es un sueño con el que todos podemos ilusionarnos en este próximo año, que estoy seguro vendrá cargado de buenas noticias. Solamente queda desear una Feliz Navidad a todas y todos los que hacéis posible esta pasión", apunta Rafael Louzán.

El presidente de la RFEF subraya que 2025 "nos hadado importante triunfos", recordando el título de la Nations League logrado por la selección española de fútbol femenina o el bronce en el mundial de fútbol sala femenino.

"Este año hemos tenido grandes emociones deportivas que nos han dado también importantes triunfos. España, con nuestra selección, ha logrado un éxito más alzando el trofeo de la Nations League y el bronce en el primer mundial del fútbol sala femenino", recuerda Rafa el Louzán.

El máximo dirigente de la RFEF asegura que en 2025 se ha logrado la "paz institucional que era necesaria para este deporte". "Hoy, el fútbol está unido, lo que está permitiendo poder avanzar sin límite en un deporte que une a España", destacó Rafael Louzán.

Rafa Nadal: "Que tengáis unas muy felices fiestas y un gran 2026"

Rafael Louzán no es el único representante del deporte español que ha querido felicitar la Navidad y desear un gran 2026 a toda España. Rafa Nadal, ganador de 22 grand slam, ha felicitado las fiestas de Navidad y el próximo año nuevo 2026 desde su academia en Manacor.

"Hola a todos, quería desear unas muy felices fiestas de Navidad desde aquí, desde Manacor. Que tengáis unas muy felices fiestas y un gran 2026", ha señalado Rafa Nadal en la felicitación difundida por la academia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Carlos Alcaraz, protagonista en el Murcia-Betis: su tierra homenajea al número 1 en la Copa del Rey

Carlos Alcaraz realiza el saque de honor en Nueva Condomina

Publicidad

Deportes

Rafael Louzán, en la reunión de la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol

Rafael Louzán, sobre el 2026: "La segunda estrella de la selección es un sueño con el que todos podemos ilusionarnos"

Ferrero y Alcaraz con la 'Copa de los Mosqueteros'

Garbiñe Muguruza y la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: "Es raro hacer un cambio en un momento tan bueno"

Malina Maria Guler

Muere la periodista deportiva Malina Maria Guler, de 27 años, tras caer desde un séptimo piso

Javier Enríquez y Sandro Rosell, a su salida del juzgado en Barcelona
Caso Negreira

Sandro Rosell contradice a Laporta en su declaración sobre el 'caso Negreira': "Lo conocí en 2003 cuando entramos en la primera Junta del señor Laporta"

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz en un entrenamiento en Roland Garros 2023
Tenis

La crítica más dura por la forma en la que Alcaraz decidió terminar su relación con Juan Carlos Ferrero: "Es indignante"

Josep Pedró, en plena competición
Dakar 2026

Josep Pedró competirá en la categoría más dura del Dakar: "No podemos tener ninguna ayuda externa"

El piloto catalán ha anunciado que participará en la categoría Original by Motul. No podrá recibir ayuda externa, ni asistencia de ningún tipo.

Juan Carlos Ferrero se abraza a Alcaraz tras la final del US Open
Tenis

Patrick Mouratoglou y la decisión de Alcaraz de prescindir de Juan Carlos Ferrero: "Va a ser un momento duro para Carlos..."

El mediático entrenador francés analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y reconoce que "nadie podía imaginarse que esto se iba a acabar rompiendo".

Ivan Lendl entrega el trofeo del US Open a Carlos Alcaraz

El nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz para conmemorar su último título de Grand Slam

Carlos Alcaraz y Samu López en un entrenamiento en Murcia

El primer mensaje de Samu López tras la ruptura de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: "Entrenando con ilusión, ambición y unidad"

Ciclistas del equipo SC Padovani

Varios ciclistas son disparados por el conductor de un coche en pleno entrenamiento

Publicidad