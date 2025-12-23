Rafael Louzán, sobre el 2026: "La segunda estrella de la selección es un sueño con el que todos podemos ilusionarnos"

Se acaba el 2025 y, en unos días, estrenaremos el 2026, un año que deportivamente se presenta apasionante para el mundo del fútbol. Y es que el próximo verano se celebrará el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, una cita que los amantes de este deporte esperan cada cuatro años con máxima ilusión. El torneo más importante del deporte rey coronará el próximo 19 de julio al nuevo campeón del mundo de fútbol, un trofeo que a día de hoy aún pertenece a la Argentina de Leo Messi. La selección española de fútbol, que cuenta con una estrella después del ganar el Mundial de Sudáfrica 2010, se presentará a la cita como una de las grandes favoritas y con el reto y la ilusión de abrochar una segunda estrella a su camiseta.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha felicitado la Navidad y el 2026 en un mensaje en el que ha hablado abiertamente del reto que supondrá para el fútbol español el Mundial del próximo verano.

"Encaramos el 2026 con un reto deportivo máximo, el Mundial que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. La segunda estrella de la selección es un sueño con el que todos podemos ilusionarnos en este próximo año, que estoy seguro vendrá cargado de buenas noticias. Solamente queda desear una Feliz Navidad a todas y todos los que hacéis posible esta pasión", apunta Rafael Louzán.

El presidente de la RFEF subraya que 2025 "nos hadado importante triunfos", recordando el título de la Nations League logrado por la selección española de fútbol femenina o el bronce en el mundial de fútbol sala femenino.

"Este año hemos tenido grandes emociones deportivas que nos han dado también importantes triunfos. España, con nuestra selección, ha logrado un éxito más alzando el trofeo de la Nations League y el bronce en el primer mundial del fútbol sala femenino", recuerda Rafa el Louzán.

El máximo dirigente de la RFEF asegura que en 2025 se ha logrado la "paz institucional que era necesaria para este deporte". "Hoy, el fútbol está unido, lo que está permitiendo poder avanzar sin límite en un deporte que une a España", destacó Rafael Louzán.

Rafa Nadal: "Que tengáis unas muy felices fiestas y un gran 2026"

Rafael Louzán no es el único representante del deporte español que ha querido felicitar la Navidad y desear un gran 2026 a toda España. Rafa Nadal, ganador de 22 grand slam, ha felicitado las fiestas de Navidad y el próximo año nuevo 2026 desde su academia en Manacor.

"Hola a todos, quería desear unas muy felices fiestas de Navidad desde aquí, desde Manacor. Que tengáis unas muy felices fiestas y un gran 2026", ha señalado Rafa Nadal en la felicitación difundida por la academia.