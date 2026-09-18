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Zidane explica el porqué de no convocar a Aurélien Tchouméni: "Pienso que..."

El legendario exjugador arranca su etapa como seleccionador francés con una primera lista de 23, con Eduardo Camavinga y sin Aurélien Tchouméni.

Zidane atiende a los medios en la rueda de prensa en París

Zidane atiende a los medios en la rueda de prensa en París Reuters

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Zinedine Zidane ha ofrecido hoy su primera lista como nuevo seleccionador de Francia, una lista de 23 jugadores a la que regresa Eduardo Camavinga y en la que no está Aurélien Tchouméni. La leyenda gala ha explicado la razón de la no convocatoria del mediocentro del Real Madrid: "Ha jugado una sola vez como titular y pienso que, para su recuperación, es mejor que se quede en Madrid".

Un Zinedine Zidane que también confirmó que Kylian Mbappé seguirá como capitán de Les Bleus. El que fuera campeón del mundo con Francia en 1998 y subcampeón en 2006 susituye a Didier Deschamps (2012-2026) al frente del combinado galo.

Lista de Francia para la Nations League

Porteros: Mike Maignan, Guillaume Restes y Robin Risser.

Defensas: Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Adrien Truffert y Dayot Upamecano.

Centrocampistas: Eudardo Camavinga, Rayan Cherki Lucas da Cunha, Manu Koné, Adrien Rabiot y Warren Zaïre-Emery.

Delanteros: Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Estéban LePaul, Kylian Mbappé y Michael Olise.

Francia jugará cuatro partidos en esta primera ventana internacional, cuatro duelos de la Nations League ante Turquía (25 de septiembre), Bélgica (28 de septiembre), Italia (2 de octubre) y Bélgica (5 de octubre).

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