El debate '¿Lo Hablamos?' sobre las consecuencias del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, vídeo completo

La tensión en Oriente Medio alcanza un nuevo punto crítico. El ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra las principales instituciones del Estado iraní centra esta nueva edición del debate digital '¿Lo Hablamos?', que puedes ver al completo en el vídeo principal de este artículo.

La operación militar, presentada por Donald Trump como "una gran operación de combate", tiene un objetivo declarado: "eliminar la amenaza que representa el régimen iraní". Más allá del plano militar, Washington sitúa el foco en una meta política explícita: debilitar el poder clerical e impulsar un eventual levantamiento interno que precipite la caída del régimen de los ayatolás.

El Pentágono ha bautizado la campaña como 'Furia Épica', mientras que en Israel se refieren a ella como 'Rugido del León', evocando operaciones previas contra instalaciones nucleares iraníes. La dimensión del ataque y su ambición estratégica abren múltiples interrogantes: ¿Hasta dónde puede escalar el conflicto? ¿Qué capacidad de respuesta real tiene Irán? ¿Qué consecuencias económicas globales puede desencadenar?

Para analizar el alcance de esta ofensiva y los posibles escenarios de desestabilización interna en Irán, el debate ha contado con la participación de Nicolás de Pedro, investigador sénior en el Institute for Statecraft de Londres, y Andrew Smith Serrano, miembro del International Institute of Strategic Studies (IISS) de Londres y del Centro para el Bien Común de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). Un debate moderado por la jefa del Área Digital, Mónica Prado, que puedes seguir en directo en la web de Antena 3 Noticias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.