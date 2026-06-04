Flavio Cobolli y su superstición con Nadal en Roland Garros: "Uso la misma ducha que Rafa, él me dijo que..."

Flavio Cobolli superó a Felix Auger-Aliassime (6-4, 4-6, 4-6 y 4-6) y jugará por primera vez en su carrera unas semifinales de Roland Garros. El tenista italiano está firmando uno de los mejores torneos de su carrera y, después de superar al jugador canadiense, desveló en rueda de prensa su faceta más supersticiosa y la influencia que Rafa Nadal, catorce veces campeón del grand slam parisino, tiene en algunas de las que toma en la actual edición del torneo.

"Solo voy a los mismos restaurantes, el mismo menú, la misma ducha. De hecho, creo que dije en la primera conferencia de prensa que uso la misma ducha que Rafa (el Nadal), porque tenía un recuerdo con esa ducha, que intenté usarla, él llamó a la puerta y tuve que darme prisa porque me estaba esperando. Él me dijo que esa había sido su ducha durante años. Así que creo que lo mejor que hago es usarla (risas)", desveló Cobolli ante los periodistas.

Al tenista de Florencia le preguntaron si se visualiza ya ganando Roland Garros y el tenista de 24 años tiro de prudencia.

"Por ahora, no. Solo quiero pensar en el próximo partido. Pero sé que estoy cerca. Solo dos partidos, pero aún queda mucho", señaló Flavio Cobolli.

El ganador de tres títulos ATP (Acapulco 2026, Hamburgo 2025 y Bucarest 2025) se enfrentará en semifinales a Matteo Arnaldi, quien pasó a semifinales tras la retirada de su compatriota Matteo Berrettini.

Por el otro lado del cuadro, la semifinal la jugarán el checho Jakub Mensik, verdugo de Joao Fonseca (6-4, 6-3 y 7-6(3)), y el alemán Alexander Zverev, quien eliminó a Rafa Jódar (6-7(3), 1-6 y 3-6). Con estas dos semifinales, está garantizado que en la final del próximo domingo habrá un nuevo campeón de grand slam.