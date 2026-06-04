Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Roland Garros

Flavio Cobolli y su superstición con Nadal en Roland Garros: "Uso la misma ducha que Rafa, él me dijo que..."

El tenista italiano desveló su faceta más supersticiosa y la influencia de Nadal a la hora de tomar decisiones en la actual edición de Roland Garros.

Flavio Cobolli celebra su victoria ante Felix Auger-Aliassime

Flavio Cobolli desveló su faceta más supersticiosa y la influencia de Nadal a la hora de tomar decisiones en Roland Garros | FFT / Reuters

Publicidad

Flavio Cobolli superó a Felix Auger-Aliassime (6-4, 4-6, 4-6 y 4-6) y jugará por primera vez en su carrera unas semifinales de Roland Garros. El tenista italiano está firmando uno de los mejores torneos de su carrera y, después de superar al jugador canadiense, desveló en rueda de prensa su faceta más supersticiosa y la influencia que Rafa Nadal, catorce veces campeón del grand slam parisino, tiene en algunas de las que toma en la actual edición del torneo.

"Solo voy a los mismos restaurantes, el mismo menú, la misma ducha. De hecho, creo que dije en la primera conferencia de prensa que uso la misma ducha que Rafa (el Nadal), porque tenía un recuerdo con esa ducha, que intenté usarla, él llamó a la puerta y tuve que darme prisa porque me estaba esperando. Él me dijo que esa había sido su ducha durante años. Así que creo que lo mejor que hago es usarla (risas)", desveló Cobolli ante los periodistas.

Al tenista de Florencia le preguntaron si se visualiza ya ganando Roland Garros y el tenista de 24 años tiro de prudencia.

"Por ahora, no. Solo quiero pensar en el próximo partido. Pero sé que estoy cerca. Solo dos partidos, pero aún queda mucho", señaló Flavio Cobolli.

El ganador de tres títulos ATP (Acapulco 2026, Hamburgo 2025 y Bucarest 2025) se enfrentará en semifinales a Matteo Arnaldi, quien pasó a semifinales tras la retirada de su compatriota Matteo Berrettini.

Por el otro lado del cuadro, la semifinal la jugarán el checho Jakub Mensik, verdugo de Joao Fonseca (6-4, 6-3 y 7-6(3)), y el alemán Alexander Zverev, quien eliminó a Rafa Jódar (6-7(3), 1-6 y 3-6). Con estas dos semifinales, está garantizado que en la final del próximo domingo habrá un nuevo campeón de grand slam.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Florentino defiende la entrada de un inversor con un 5% del Real Madrid: "No va a mandar en el club"

Florentino Pérez en un acto con socios y peñas de la provincia de Toledo

Publicidad

Deportes

Tchouaméni y Valverde durante un partido con el Real Madrid

La impactante cicatriz de Valverde tras su pelea con Tchoauméni

José Mourinho en rueda de prensa

El Benfica informa que el Real Madrid deberá pagar 15 millones de euros por Mourinho

Flavio Cobolli celebra su victoria ante Felix Auger-Aliassime

Flavio Cobolli y su superstición con Nadal en Roland Garros: "Uso la misma ducha que Rafa, él me dijo que..."

Enrique Riquelme, en El Hormiguero
Real Madrid

Enrique Riquelme, sobre el desmentido del padre de Haaland y su agente: "Es normal, tienen que proteger al jugador"

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz en un entrenamiento en Roland Garros 2023
Tenis

Ferrero: "Alcaraz no se hubiese comprado un yate de 10 millones de euros conmigo; yo educo así a mis hijos"

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka en Roland Garros
Roland Garros

Sabalenka hace saltar las alarmas tras caer en Roland Garros: "Quiero dejar el tenis"

La tenista bielorrusa se hunde tras protagonizar la última gran sorpresa en la tierra parisina al caer "en un agujero muy oscuro y profundo".

José Mourinho, en el banquillo del Benfica
Elecciones

Mourinho explica al Benfica que el vídeo de la candidatura de Florentino Pérez es IA, según 'Record'

En Portugal aseguran que el técnico portugués ahora en el Benfica no grabó el vídeo, sino que se creó utilizando inteligencia artificial.

Erling Haaland con el Manchester City

El padre de Haaland desmiente a Riquelme y el City amenaza con acciones legales: "Es falso"

Enrique Riquelme posando con una camiseta del Real Madrid de Haaland

Enrique Riquelme promete el fichaje de Haaland si es elegido presidente del Real Madrid

Mourinho ficha por el Real Madrid

Florentino Pérez anuncia los fichajes de Mourinho y Konaté si es reelegido presidente del Real Madrid

Publicidad