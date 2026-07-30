Carmen Pérez hace historia en la Badwater, la carrera más extrema del mundo

La Badwater Ultramarathon es la carrera más extrema del mundo, un autentico infierno que se celebra cada mes de julio en el Valle de la Muerte (un valle desértico ubicado al sureste de California), con 217 kilómetros de recorrido y temperaturas superiores a los 50 grados centígrados.

Pocos son los que logran cruzar la meta, por lo que la gesta lograda por Carmen cobra aún más mérito. Y es que esta española ha logrado ser la más rápida (21 horas y cinco minutos) en completar los 217 kilómetros, siendo solo superada en la general por un corredor estadounidense.

"Disfruté tanto desde el primer minuto hasta el último, que eso me dio una energía absoluta", reconoce Carmen Pérez.

Correr 217 kilómetros a más de 50 grados por el Valle de la Muerte, es un reto que está al alcance de muy pocos. No solo la han completado, Carmen ha quedado la primera en la clasificación de mujeres y segunda en la general, batiendo el récord femenino de la competición.

"Son carreras muy largas, que exigen una preparación brutal"

Iván Penalba, pareja de Carmen, también ha participado en la Badwater Maratón y ha terminado cuarto en la general y tercero en la categoría masculina, otra hazaña para el deporte español.

"Que haya tenido al amor de vida conmigo, esta prueba tenía ese extra. Correr e ir pensando que a ella le vaya bien, que no tenga problemas", señala Iván.

"Son carreras muy largas, que exigen una preparación brutal", recuerda Carmen Pérez.

Una historia de amor, esfuerzo y superación escrita en el lugar más caluroso del planeta.

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